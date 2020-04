MAGGIO 2020, l’oroscopo di Paolo Fox: la Fase 2 segno per segno

Cosa ci aspetta a maggio? Il periodo della quarantena sta per finire e quindi si potrà tornare ad uscire e a riprogrammare la propria esistenza. Paolo Fox tenta di dare una risposta a ciò che potremo attenderci con le previsioni tratte dal suo “Oroscopo 2020” edito da Cairo editore.

ARIETE. Questo mese vi vedrà carichi di ambizioni, vorrete emergere ad ogni costo, anche se purtroppo il contesto non sempre vi sarà favorevole, obbligandovi a lottare per poter raggiungere i vostri scopi. In campo sentimentale non mancheranno le occasioni per innamorarvi, ma l’unico ostacolo ad una relazione seria potrebbe arrivare dalla vostra situazione economica. In compenso vi potrete ristabilire pienamente sul piano fisico, dopo un periodo caratterizzato da forte stress.

TORO. Datevi da fare sul lavoro dove nessuno sarà disposto a regalarvi nulla. Tutto ciò che vorrete ve lo dovrete conquistare con fatica, facendovi largo in un panorama dove la concorrenza sarà decisamente agguerrita. In amore dovrete proteggere il vostro rapporto da elementi di disturbo che arriveranno da fuori e che insinueranno dubbi nel vostro partner, dando luogo a facili tensioni e polemiche. Saranno favoriti i rapporti part-time per chi è single o non vuole una relazione seria.

GEMELLI. Maggio si presenta fortunato sotto l’aspetto lavorativo e professionale perché si presenteranno diverse occasioni e proposte allettanti. Evitate però i colpi di testa e le scelte azzardate, meglio ragionare a fondo prima di avventurarsi. In amore saranno favoriti i ritorni di fiamma se si è ancora innamorati di una ex, ma non mancheranno ottime occasioni anche per chi è single. Cercate di non esagerare mettendo a dura prova il vostro fisico. Non caricatevi di onerose responsabilità.

CANCRO. Questo mese fareste bene a sfruttare le opportunità che si presenteranno senza porvi troppi dubbi al riguardo, anche se per una piena ripartenza professionale dovrete attendere giugno quando inizieranno a rientrare anche i soldi. L’amore rischierà di passare in secondo piano rispetto al lavoro che vi assorbirà quasi totalmente, ma chi sta vivendo ormai da tempo una relazione solida e stabile sarà favorito nel fare progetti matrimoniali.

LEONE. Sarà un mese molto impegnativo dal punto di vista professionale, caratterizzato da scelte decisive e non più rinviabili. Dovrete prestare molta attenzione alle finanze evitando di spingervi troppo in un’impresa che potrebbe rivelarsi più costosa del previsto. Maggio per voi sarà il mese degli innamoramenti facili che potrebbero anche farvi perdere la testa per una persona che non è proprio adatta a voi. Se siete in coppia dovrete fare una scelta entro fine mese.

VERGINE. Fin verso metà mese sarete favoriti sul piano professionale con la possibilità di concludere ottimi affari, Nella seconda parte invece le situazioni potrebbero complicarsi notevolmente. Anche in amore potrebbero verificarsi dei momenti particolarmente burrascosi specie dopo il 20, che dovrete cercare di gestire con prudenza, senza forzare troppo la mano. Evitate soprattutto a fine mese di mettervi contro qualcuno che potrebbe danneggiarvi. Curate la salute.

BILANCIA. Un maggio positivo vi attende sul piano professionale. Questo sarà possibile soprattutto perché avrete nuovi interlocutori e nuovi punti di riferimento da cui ricevere sostegno, anche se non sarà sempre semplice rimettervi in gioco. Tuttavia energie e intuizioni non vi mancheranno. In amore non è il momento di chiudere una relazione, meglio soprassedere, mentre buone occasioni si presenteranno per chi da molto tempo è in cerca dell’anima gemella.

SCORPIONE. Mentenete la calma nei primi giorni del mese quando avrete l’impressione di non riuscire ad ottenere le conferme che state cercando o le risposte a richieste che avete avanzato. Le proposte arriveranno dopo il 10 ma state molto attenti ad avventurarvi in percorsi poco convincenti, magari lasciando ciò che avete di sicuro. Cercate di ragionare sempre ogni decisione non fidandovi soltanto dell’istinto. Possibile un recupero sentimentale dopo il 15.

SAGITTARIO. Il mese si prospetta problematico soprattutto perché non riuscirete ad avere ciò che volete e specie in campo professionale faticherete a raggiungere gli obiettivi che vi siete fissati. Ci potranno essere spesso momenti di sconforto e delusione, ma riuscirete a superarli tenendo duro. L’amore potrà risentire delle tensioni lavorative e farsi a sua volta conflittuale. Le nuove storie potranno avere successo, se però non si presenteranno complicate già in partenza.

CAPRICORNO. Siete favoriti sul piano della creatività e questo vi aiuterà molto nell’ambito lavorativo e professionale, nella buona riuscita di progetti che si riveleranno vincenti e vi faranno guadagnare rispetto e fiducia. Periodo molto positivo anche per le coppie che hanno intenzione di fare seri progetti legati al matrimonio, alla convivenza e ai figli. I single avranno l’opportunità di iniziare una storia apparentemente banale, ma destinata presto a farsi seria e duratura.

ACQUARIO. Se siete in cerca di riscatto dopo un inizio d’anno non propriamente soddisfacente, questo mese avrete tutti gli ingredienti per una vera ripartenza. Potrete finalmente trovare una maggiore stabilità sia nell’ambito professionale e lavorativo che in quello sentimentale. Sarà tuttavia difficile per chi è single trovare un partner a causa di pretese eccessive che non riuscirete a veder soddisfatte. Tornerà invece la passione nelle coppie che durano da più tempo.

PESCI. L’ottimismo non vi manca di certo e questo vi permetterà di far nascere situazioni piacevoli ed interessanti. In particolare sarete in grado di mettere a punto progetti ambiziosi e anche di lunga durata. Nel campo sentimentale vi troverete a dover mettere in discussione un rapporto che, ormai da tempo, non offre più grandi prospettive. Tuttavia la passione non vi mancherà e potrete gettare le basi per una relazione da concretizzare pienamente durante l’estate.

