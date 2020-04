MAGGIO 2020 oroscopo di Ada Alberti. Le previsioni mensili dell’astrologa

L’astrologa Ada Alberti con il suo Oroscopo 2020 ci svela cosa ci attende in questo periodo primaverile, quante novità arriveranno nel mese di maggio e quali congiunzioni astrali determineranno le nostre vite.

Ariete: Qualcuno ha iniziato una nuova storia dopo la fine di un’altra, stavolta dovrebbe essere quella giusta… qualche altro avrà acceso un mutuo o avviato un’attività che ha richiesto un prestito, mentre qualche Ariete ha ricevuto una eredità, ma questo implica la perdita di una persona cara e la ferita è ancora aperta (congiunzione Saturno/Plutone). A rendervi più difficile il percorso si è aggiunto il nodo lunare nord in Cancro con il transito di Marte in tale segno d’acqua tra maggio ed il 1° luglio. Nel periodo primaverile sarà necessario cercare un nuovo referente, un faro che illumini la via……CONTINUA

Toro: Maggio come già aprile sarà rivolto alla riflessione, all’attenta considerazione della propria esistenza e di quanto realizzato. Ci saranno lotte nella professione e la vita privata sarà tesa (Marte e Saturno dissonanti in Acquario). In genere il lavoro proseguirà senza grossi scossoni ma l’impegno dovrà essere tanto anche perché le responsabilità aumenteranno. Comunque con Giove amico potrete realizzare qualche sogno. Non bisogna dimenticare che Urano transita nel vostro segno e niente e nessuno vi fermerà, la sua energia riformatrice ma al contempo concreta vi farà portare avanti quanto più vi interessa, liberandovi di ciò che vi opprime…..CONTINUA

Gemelli: Dalla seconda metà di maggio ci sarà un’altra verifica, una prova da superare. Può darsi che ai piani alti ci sia un rinnovamento, come un cambio di poltrone e voi dovrete trovare un nuovo referente. In genere, però, chi sarà alla ricerca di un incarico o di clienti, potrà darsi da fare e trattare. Urano in Toro premerà perché non vi fermiate e sappiate cercare soluzioni o afferrare al volo le occasioni anche nel privato, settore in fase di metamorfosi dallo scorso anno….CONTINUA

Cancro: Il cielo si rivelerà proficuo anche per i single in cerca dell’amore vero, quello giusto. Il 2020 segnerà un’altra svolta che però non permetterà azzardi specie in campo finanziario, settore che richiederà cautela, visto che le spese per la casa, la famiglia o per un investimento lavorativo tenderanno ad aumentare. In genere dovrete essere volti al compromesso anche in amore se non vorrete ritrovarvi soli….CONTINUA

Leone: La stagione primaverile vi darà una prima verifica di quanto fatto: se avrete svolto bene il vostro lavoro riceverete un incarico anche se nessuno vi regalerà nulla e dovrete impegnarvi moltissimo, sennò, al contrario, potreste retrocedere. Tra aprile e maggio qualche Leone potrebbe avviare un’attività in proprio o staccarsi definitivamente dal gruppo di sempre. Siate prudenti, rafforzate e proteggete quanto avete ottenuto. Soprattutto non dovrete più investire o sperperare denaro…..CONTINUA

Vergine: Dalla seconda metà di maggio alla fine di giugno alcuni vecchi nodi verranno al pettine ed in amore si dovrà essere sicuri dei sentimenti. Con un ex potrebbero nascere delle discussioni per questioni di denaro, meglio far calare le tensioni. Chi è in coppia da anni e vive un legame difficile potrà dire basta. Un evento potrebbe scuotere gli equilibri nelle coppie, da lì qualcuno capirà se procedere o interrompere il legame portato avanti solo per abitudine e non per amore. Se è vero che Giove remerà perché stiate bene in amore…..CONTINUA

Bilancia: A rendervi più difficile il cammino si aggiungerà il Nodo Lunare Nord in Cancro con il transito di Marte in tale segno d’acqua tra maggio ed il 1° luglio ed il moto retrogrado di Mercurio nello stesso segno d’acqua fino ai primi dieci giorni di agosto: qualcuno dovrà cambiare lavoro o iniziare un’attività che richiederà sacrifici e lotte, ci sono Bilancia che hanno perso già il posto di lavoro. Comunque non è mancata e non mancherà la voglia di lottare ed andare avanti…..CONTINUA

Scorpione: Patti o accordi in genere, di lavoro e sentimentali, dovranno trovare nuovi equilibri, dovrete abbandonare vecchi schemi comportamentali se non vorrete soffrire e ritrovarvi soli. Perciò occorrerà sempre riflettere lungamente prima di sradicare dalla vostra vita qualcosa o qualcuno ed iniziare un processo nuovo. Spesso necessiterete di conferme da chi amate, perché sentirete il terreno vacillare, soprattutto nel periodo primaverile. Le unioni sentimentali andranno rafforzate o chiuse… bisognerà sentirsi al sicuro tra braccia forti in primavera e dalla fine dell’anno, quando dovrete sostenere eventi nuovi e responsabilità….CONTINUA

Sagittario: Giove vi aiuterà in campo soprattutto finanziario, perché transiterà nel vostro secondo campo solare, settore che rappresenta proprio le finanze, dunque non avrete nulla da temere. Però, è importante sapere che non dovrete lasciarvi andare a “sogni” chimerici e fare il passo più lungo della gamba, perché Nettuno transiterà ancora stabilmente nel segno dissonante dei Pesci e spesso vi renderà poco concreti, soprattutto negli investimenti finanziari legati alla casa, settore ancora in fase di trasformazione. In genere dovrete cercare di essere concreti e guardinghi nell’instaurare rapporti con persone dubbie….CONTINUA

Capricorno: Alcuni incroci planetari vi terranno col fiato sospeso, specie nella sfera familiare e casalinga, sarà proprio da questo periodo che dovrete prendervi più cura di chi amate. Qualche nativo si sposerà o convivrà e questo significherà la ricerca di una casa da affittare o acquistare, quindi dovrete sostenere delle spese, perciò occorrerà misura ed equilibrio anche nella cura della propria salute, forse venuta meno nello scorso anno se siete avanti negli anni. Chi nel 2019 si fosse separato, sarà alla ricerca di una abitazione, qualcuno si scontrerà ancora con l’ex per la separazione dei beni. Insomma, tutte difficoltà che può dare Marte in Ariete per voi di transito nel settore quarto solare…..CONTINUA

Acquario: Venere e Marte sapranno donarvi estro ed energia, amore e passione, perciò il vostro cuore potrà battere forte per amore, per un incontro, un evento che possono darvi un cambiamento. Qualche single alla ricerca del grande amore si chiederà se il 2020 potrà donarglielo, direi proprio di sì. Verificherete i rapporti sentimentali e familiari, le trasformazioni saranno molteplici. Qualche Acquario si libererà di una relazione insoddisfacente per intraprendere un percorso diverso, magari con un nuovo amore…….CONTINUA

Pesci: Sappiate soppesare i pro e i contro delle questioni prima di dare inizio ad una nuova sfida. A volte la paura di sbagliare vi offuscherà le idee, siate concreti in un progetto che in questo 2020 potrà cambiare l’assetto della vostra esistenza. Attenti a non giocare il ruolo del martire ed essere troppo sensibili ai problemi degli altri e, se un evento dovesse costringervi a cambiare qualcosa, fatelo! Qualunque sia la pagina da voltare, sarà bene farlo nel 2020, perché il cambiamento sarà meno duro…..CONTINUA

