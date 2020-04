Oroscopo di MAGGIO: previsioni di Simon and the stars post quarantena e Fase 2

Ecco alcuni estratti delle previsioni di maggio ricavati dal libro “L’oroscopo 2020, il giro dell’anno in 12 segni” di Simon and the stars, astrologo molto amato dal web e con un sito di previsioni astrologiche molto seguito su cui potrete leggere le previsioni complete. Con lui cerchiamo di capire cosa accadrà in questo primo mese post quarantena.

Ariete: Il mese di maggio si presenta molto positivo soprattutto dal punto di vista professionale, per chi è a caccia di nuovi clienti. Datevi da fare in modo particolare entro il 15.

Toro: A maggio cercate di tenere gli occhi bene aperti e soprattutto di non lasciarvi sfuggire le ghiotte occasioni che si presenteranno già nei primi giorni, o addirittura la prima domenica del mese.

Gemelli: Se siete in cerca di una gratificazione, di un apprezzamento, di un riconoscimento, allora maggio può essere il mese giusto. Preparatevi, perché arriveranno molto presto.

Cancro: Il nuovo mese inizierà con il piede giusto, perché già nella prima settimana potrete veder soddisfatto pienamente quello che è un vostro interesse che coltivate da tempo.

Leone: Fate molta attenzione alle spese, non esagerate. Sarà bene che vi facciate i conti in tasca a partire già dalla prima settimana, cercando di investire su ciò che è realmente utile.

Vergine: Ad aprile vi siete sentiti incompresi e poco valorizzati, avreste voluto ricevere maggiori apprezzamenti. Vi rifarete a maggio e riceverete i grazie che finora non avete avuto.

Bilancia: State in guardia, la prima settimana del nuovo mese vi capiteranno dei buoni affari, ma poi già dalla seconda dovrete stare molto attenti a come spenderete i vostri denari.

Scorpione: Diciamo che il nuovo mese non partirà sotto i migliori auspici, soprattutto perché già dai primi giorni vi troverete a dover fronteggire tensioni in famiglia con relativa scia di polemiche.

Sagittario: Inizierete il nuovo mese avvertendo un senso di stanchezza che vi farà partire demotivati. Ma dopo la prima settimana avrete modo di recuperare pienamente un perfetto stato psico-fisico.

Capricorno: Se avete dei problemi seri da affrontare tenete duro, perché a partire dalla seconda settimana di maggio non sarete più soli e potrete contare su un aiuto valido e prezioso.

Acquario: Siete in attesa di una risposta per un lavoro, un progetto, l’avvio di un’attività? Pazientate i primi giorni, intorno al 10 l’attesa potrebbe finire con l’arrivo di buone notizie.

Pesci: Se in amore avete tentennato troppo, a maggio sarete chiamati a prendere una decisione, netta e definitiva. Già dai primi giorni sarete costretti ad uscire dall’incertezza prendendo posizione.

