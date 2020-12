Il 2021 di Simon and The Stars: i segni fortunati nell’oroscopo del nuovo anno

Scopriamo come Simon and The Stars vede il 2021. Vi proponiamo alcuni estratti del suo oroscopo del nuovo anno dal sito personale dell’astrologo (LEGGI QUI)

Ariete: Nel 2021 ti riappropri della tua CAPACITA’ DI OSARE, di alzare la posta in gioco o di buttarti in nuove occasioni. Per molti è l’anno in cui il lavoro svolta anche grazie ad una “audizione” importante… proprio come accade in Flashdance, il film che ti ho dedicato nel mio libro di previsioni 2021. Un esame, un concorso, un provino vincente che negli scorsi anni non ti sei sentito pronto a sostenere. Sicuramente possono creare una certa ansia, ma che ormai sei pronto a superarli a pieni voti.

Toro: Un anno di CONSACRAZIONE questo per te, caro Toro. Un 2021 che ti vede fare un salto di qualità a 360 gradi, ma ancor di più sul lavoro che ha la priorità su tutto. Si parla di un grande traguardo da raggiungere, un progetto da realizzare, che in certi casi può essere considerato un “progetto della vita”. Per qualcuno la svolta arriva dunque con un importante incarico o con una promozione

Gemelli: Ci siamo, Gemelli! Ecco finalmente un anno, questo 2021, in cui si TORNA A SCEGLIERE più liberamente dopo anni davvero faticosi. Guardando al passato professionale, difatti, i Gemelli si sono ritrovati – loro malgrado – a fare scelte di ripiego, a procedere per tentativi cercando in tutti i modi di ritagliarsi il proprio ruolo. Ora la musica cambia, perché si torna a “scegliere” cosa si vuole fare.

Cancro: Il 2021 è l’anno in cui il Cancro ESCE DALLA TRINCEA. Ha trascorso gli ultimi tre anni con una serie di opposizioni, che lo hanno visto protagonista di lotte, ma anche di “interruzioni” sia nella sfera professionale che sentimentale. Ma questo triennio l’ha profondamente trasformato. Il Cancro timido, timoroso, che cerca di schivare i contrasti oggi più che mai è un lontano ricordo.

Leone: Nel 2021 il Leone riprende in mano il suo scettro. Parliamo soprattutto di riconoscimenti a livello economico, contrattuale o di ruolo. In certi casi della necessità di emergere in ambienti particolarmente competitivi, dove il Leone non si accontenta più di fare da “spalla”. Parliamo della necessità di revisionare o confermare delle scelte che risalgono a molti anni prima (tra il 2005 ed il 2007) per vedere se stanno portando nella direzione desiderata oppure se richiedono un aggiustamento di rotta.

Vergine: Le parole chiave del nuovo anno sono “RIORGANIZZAZIONE” e “RICREAZIONE” (proprio come a scuola, quando suona la campanella). La prima parola si addice alla Vergine, vera “regina” dello Zodiaco, abituata a tenere sempre tutto in ordine e sotto controllo. Ma a forza di essere il motore immobile di tutto ciò che le gira attorno, le sue aspirazioni finiscono sempre in secondo piano.

Bilancia: Chi mi conosce, sa che non amo fare le classifiche. Ma se c’è un segno che quest’anno va davvero forte è proprio quello della Bilancia. Per questo potrei definire questo come l’anno del PROTAGONISMO. Dopo aver lavorato per tre anni dietro le quinte alle fondamenta della sua vita, la Bilancia si prepara a raccoglierne i frutti anche in termini di apprezzamenti, visibilità e nuove occasioni.

Scorpione: Nel 2021 lo Scorpione lavora per costruire nuove FONDAMENTA. Ha bisogno di certezze, di sicurezze, di consolidare tutto ciò che gli sembra fragile o precario. Questo discorso chiaramente coinvolge la sua vita a 360°. A partire dalla casa, che diventa un simbolo fondamentale per parlare del suo nuovo anno: molti la cambieranno, la compreranno, la ristruttureranno. Ancor prima, però, per molti diventa importante decidere dove dove stabilirsi specie dopo anni di continui spostamenti o di sistemazioni provvisorie.

Sagittario: Per il Sagittario il 2021 è l’anno della RIVINCITA. Che non significa solo un anno positivo, in cui le cose girano meglio. Ma significa anche che se negli anni passati ci sono stati dei torti, degli sgambetti, ora si riprende con gli interessi ciò che gli spetta. Il Sagittario, si sa, è il segno dell’ottimismo e della fiducia, con la tendenza a fidarsi molto degli altri. Ma alle volte, bisogna dirlo, abbassa un po’ troppo la guardia e qualcuno se ne potrebbe approfittare.

Capricorno: Il Capricorno approda nel 2021 “disarmato”. Viene da tre anni con il coltello tra i denti, nei quali ha dovuto guardarsi costantemente le spalle e procedere un passo dietro l’altro verso una meta divenuta quasi una missione di vita. Un vero e proprio “soldato” che nel corso del 2020 ha iniziato tuttavia a buttar giù una corazza. A fare cose nuove, a valutare nuove strade mettendosi decisamente in discussione.

Acquario: L’Acquario è un segno che, con Giove e Saturno al proprio fianco, si affaccia davvero ad una nuova vita. Qui l’hashtag è DECIDO IO o RICOMINCIO DA ME. Arriva sin qui stanco di una vita nella quale probabilmente non si riconosce più fino in fondo. Talvolta, con l’animo di chi non ha potuto o saputo fare scelte di cambiamento. Oppure di chi ha subito le scelte di altri. C’è poi chi si è diviso tra due vite (tra due amori, due lavori, due città), senza aver preso una direzione definitiva.

Pesci: I Pesci iniziano l’anno ALLA FINESTRA, così come il protagonista de “La Finestra sul Cortile”, il film a te dedicato nel mio libro di previsioni 2021. È come se stessero osservando il mondo attorno in cerca di nuove ispirazioni, o di comprendere come stiano realmente le cose. Perché nel 2020 molti si sono resi conto di aver bisogno di cambiare aria, di spezzare certe routine che si stavano facendo opprimenti. Hanno avuto la possibilità di osservare la vita da una prospettiva diversa…

Condividi!