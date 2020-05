Paolo Fox, oroscopo di oggi 1 maggio e weekend 2 e 3 maggio 2020

Scopriamo come sarà la giornata di oggi, venerdì 1 maggio, e come andrà il weekend con le previsioni di Paolo Fox liberamente tratte dall’App “Astri di Paolo Fox”

Ariete: Avete buone idee e validi progetti da realizzare, ma dovrete fronteggiare ostacoli che arriveranno dall’esterno. In amore evitate di complicare situazioni già compromesse, accentuando i conflitti e le polemiche.

Toro: L’amore e un po’ litigioso ma ciò non toglie che possa comunque regalarvi piacevoli emozioni. Sul lavoro le cose si stanno mettendo bene, ma dovrete stare attenti a come spenderete e investirete i vostri soldi.

Gemelli: L’ambito sentimentale promette molto bene, sia per i single con nuovi incontri, che per le coppie stabili che sono in vena di fare progetti. Sul lavoro non siate troppo esigenti ed evitate di irritare gli altri.

Cancro: Se sul lavoro le cose non vanno come vorreste non è il momento di lasciarsi abbattere. Cercate invece di reagire con nuove idee. In amore potreste decidere di mettere la parola fine ad una storia ormai ai titoli di coda.

Leone: Queste giornate non saranno delle migliori soprattutto perché dovrete fronteggiare problemi che si presenteranno sul lavoro, in famiglia e nella coppia. Cercate di non stancarvi troppo evitando discussioni e polemiche.

Vergine: In amore purtroppo faticate a farvi comprendere dal partner e rischiate di complicare le cose invece di chiarirle. Forse è il caso di soprassedere qualche giorno. Sul lavoro invece siete contenti delle responsabilità acquisite.

Bilancia: Vi aspetta un weekend molto positivo sul fronte sentimentale, ora che finalmente avete messo le cose in chiaro con il vostro partner. Sul lavoro avete adesso la possibilità di fare progetti per il futuro, l’ingegno non vi manca.

Scorpione: I problemi non vi spaventano, quelli lavorativi come quelli sentimentali. Risolverli brillantemente non sarà difficile. Certo, momenti di tensione saranno possibili, soprattutto perché vi sentite stanchi di accettare certe situazioni.

Sagittario: In campo sentimentale ci sono situazioni in sospeso che dovrete chiarire. Una discussione dei giorni scorsi si sta facendo sentire ancora. E’ arrivato il momento di decidere cosa volete fare davvero, quali sono le vostre priorità.

Capricorno: La coppia sta vivendo un momento positivo che spinge a fare progetti per il futuro. Quindi approfittatene e datevi da fare. Sul lavoro non fatevi troppo spaventare da qualche improvvisa novità.

Acquario: I rapporti con gli altri sono burrascosi, soprattutto perché troverete molta difficoltà ad appianare le divergenze facendo prevalere il vostro punto di vista. Va bene il lavoro dove nuovi stimoli vi aiutano a ripartire.

Pesci: Sul lavoro state dando il massimo ma la cosa che più vi angoscia è il fatto di non veder premiati i vostri sforzi e valorizzato il vostro impegno. In amore state vivendo una fase troppo caratterizzata da incertezze e diffidenze.

