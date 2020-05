La settimana di Paolo Fox, l’oroscopo dal 4 al 10 maggio 2020

Scopriamo come sarà la settimana che sta iniziando con le previsioni di Paolo Fox del mese di maggio liberamente tratte dal libro “L’Oroscopo 2020” edito da Cairo editore.

Ariete: E’ arrivato il momento di mettere mano a tutte quelle situazioni rimaste in sospeso, basta soprassedere. Se ci sono delle vertenze in corso è ora di risolverle. Vi piace avere accanto le persone che amate per condividere gioie e dolori. I sentimenti hanno bisogno di nuovi stimoli.

Toro: Non vi sarà facile ottenere ciò che vorrete e questo vi causerà molta tensione e nervosismo. Dovrete cercare dei diversivi, delle forme per divagarvi e mettere da parte i problemi. Non vi mancheranno le buone idee e la possibilità di pianificare progetti futuri. In amore torna la complicità.

Gemelli: Sarete molto impegnati, ma dovrete fare in modo che lo stress e l’affaticamento non finiscano con il prendere il sopravvento. Siete in una piena fase organizzativa che vi coinvolgerà totalmente. Il fermo delle scorse settimane vi obbliga ora a ripartire con nuovi stimoli e idee innovative.

Cancro: Il mese inizia positivamente sul piano delle relazioni, grazie anche ad una ripresa delle attività. Potrete intrecciare nuove relazioni di carattere professionale, ma anche sentimentale se siete ancora single. State cambiando molte cose della vostra vita e trovare nuove amicizie per voi sarà essenziale.

Leone: La quarantena sta finendo e voi avete voglia di riprendere le vostre attività con un forte dinamismo e con nuove ambiziose idee. Ci sarà la possibilità di un ottimo recupero, dopo le ultime settimane che avete visto a rischio i vostri investimenti. Non vi fermerete davanti a nulla, lotterete come veri leoni.

Vergine: Avete bisogno di trovare una maggiore stabilità nella vostra vita, sistemando diverse situazioni che vi impediscono di raggiungere un perfetto equilibrio con voi stessi e con gli altri. Soprattutto in amore potrete trovare il vostro partner molto più disponibile ad assecondare i vostri desideri e progetti di vita.

Bilancia: State vivendo un periodo positivo sul piano dei sentimenti, l’amore è corrisposto e siete felici. Tuttavia avete dubbi sul futuro, se rendere definitivo il vostro rapporto di coppia con il matrimonio. Sarete portati spesso a riflettere fra voi. Sul lavoro sarà più facile avere risposte e ricevere nuovi incarichi.

Scorpione: Desiderate cambiare molte cose della vostra vita, ma intanto state dedicando più tempo alla famiglia cercando di aiutare chi sta in difficoltà. Siete un segno altruista. In campo lavorativo non dovreste incontrare grossi ostacoli e nemmeno in amore dove siete in cerca di conferme e di stabilità.

Sagittario: Il periodo è positivo nel campo delle relazioni sociali e anche in amore, ma sarà facile cadere in contraddizione a causa delle vostre insicurezze e di un certo pregiudizio che vi porta a diffidare degli altri. Cercate di fronte alle polemiche di rivedere le vostre posizioni e di non acuire certe tensioni.

Capricorno: Nel campo sentimentale non mancheranno turbolenze che però saranno facilmente gestite. Alla fine potranno anche favorire un rafforzamento nella stabilità di coppia. In campo professionale potrete ottenere buoni risultati grazie alla grinta che non vi mancherà e ad un forte spirito combattivo.

Acquario: Siete totalmente coinvolti nelle questioni lavorative e questo vi costringerà a trascurare il vostro partner, che tuttavia comprenderà e non vi farà pesare troppo la vostra distanza. Non ne approfittate però, perché tutto può avere un limite. Nel lavoro avete progettato tanto e ora non potete fermarvi.

Pesci: Dovrete abituarvi in fretta alle novità che interesseranno la vostra attività professionale, non potrete permettervi di restare indietro o dimostrare i vostri limiti in particolari e complesse situazioni. Dovrete essere pronti ad accettare i cambiamenti e saperli indirizzare, evitando di restarne vittime.

Condividi!