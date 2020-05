Oroscopo di Paolo Fox, previsioni per la giornata di oggi 5 maggio

Scopriamo come andrà la giornata di oggi con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox liberamente estratte dall’App ufficiale “Astri di Paolo Fox”

Ariete: Oggi sarete capaci di mettervi in gioco dimostrando a tutti le vostre doti e ricevendo i complimenti che meritate. Una giornata di forza da sfruttare pienamente.

Toro: Dovrete ancora attendere qualche giorno prima di poter ottenere ciò che state aspettando con ansia. La giornata di oggi sarà di attesa e di preparazione ad un grande cambiamento.

Gemelli: Oggi potrete ripartire con ottimismo e fiducia perché finalmente vi siete lasciati alle spalle delle giornate negative che vi hanno causato tensioni e polemiche. Adesso tornerete carichi di energia.

Cancro: Inizierete la giornata molto preoccupati, perché vi troverete davanti una lunga lista di cose da sbrigare. Ma voi non vi perdete d’animo e in serata vi accorgerete di aver portato a termine tutto con successo.

Leone: La giornata si presenta molto impegnativa, sul lavoro vi sarà richiesto uno sforzo ulteriore che però non vi spaventerà. Riuscirete a dimostrare con i fatti quanto valete e dove siete capaci di arrivare.

Vergine: E’ arrivato il momento di raccogliere i frutti del lavoro che avete svolto. Vi siete impegnati molto nelle scorse settimane e adesso troverete finalmente soddisfazione in ciò che avete progettato.

Bilancia: Oggi siete più decisi che mai a fare ordine nella vostra vita e questo sembra spingervi sempre di più ad allontanare le persone negative che vi rendono insicuri e nervosi.

Scorpione: Se avete un progetto in cantiere, oggi dovrete valutare con molta attenzione i pro e i contro della situazione soprattutto dal punto di vista economico. Evitate il passo più lungo della gamba.

Sagittario: Sono giornate piuttosto complicate perché dovete cercare di farvi strada sia in ambito professionale che sentimentale. Avete bisogno di farvi capire e assecondare, ma non sarà facile.

Capricorno: I progetti sono tanti, le buone idee non vi mancano, ma momentaneamente non avete i mezzi per poter conseguire ciò che avete in mente. Meglio soprassedere e attendere qualche giorno.

Acquario: Giornata faticosa, vi sentite stressati soprattutto perché avete faticato molto nei giorni scorsi e adesso è molto difficile tornare in pista come vorreste. Evitate di sprecare energie preziose.

Pesci: Inutile cercare di ottenere tutto da soli, ci sono circostanze in cui è essenziale chiedere l’aiuto degli altri, lasciarsi consigliare e farsi guidare nelle decisioni più difficili. Oggi fidatevi degli amici.

