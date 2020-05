Le stelle di Paolo Fox, ecco l’oroscopo di oggi 6 maggio 2020

Scopriamo come andrà la giornata di oggi con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox liberamente estratte dall’App ufficiale “Astri di Paolo Fox”

Ariete: Anche la giornata di oggi per voi sarà molto positiva con la concreta possibilità di mettervi in gioco sia in ambito sentimentale che professionale e lavorativo. Le occasioni non mancheranno.

Toro: Siete in cerca di un equilibrio, perché gli ultimi sviluppi della vostra vita vi hanno costretti a fare i conti con cambiamenti imprevisti ed inaspettati che vi hanno disorientati.

Gemelli: Giornata tesa e nervosa, soprattutto perché dovrete fare i conti con una serie di problematiche di carattere economico e legale non facili da risolvere. Cercate di non perdere la pazienza.

Cancro: Avete delle situazioni e vertenze complicate da gestire e oggi vi darete da fare per raggiungere i vostri scopi. Ottenere risultati non sarà facile, meglio non insistere troppo e rinviare.

Leone: In campo lavorativo si aspettano da voi grandi risultati, ma per quanto ce la mettiate tutta per riuscire al meglio purtropppo la stanchezza giocherà un ruolo fondamentale nel frenare il vostro dinamismo.

Vergine: Saranno in tanti oggi a provocarvi nella speranza di mettervi in cattiva luce e trascinarvi nelle polemiche. Ma voi siete forti e non cadrete facilmente nella trappola.

Bilancia: Oggi forse è la giornata ideale per prendere una decisione definitiva in campo sentimentale. E’ arrivato il momento di mettere le cose in chiaro con il partner.

Scorpione: In amore ci sono decisioni che non possono più essere rinviate. Forse certe relazioni le avete trascinate troppo a lungo e vi state rendendo conto che insistere è del tutto inutile.

Sagittario: E’ il momento di farsi un serio esame di coscienza e definire una volta per tutte le proprie priorità. Basta navigare a vista, decidete una volta per tutte cosa volete fare.

Capricorno: La stagione dei conflitti e delle polemiche è ormai alle spalle, adesso avete soltanto voglia di ripartire e guardare al futuro con grande ottimismo.

Acquario: La vostra vita chiede novità e cambiamenti, ma prima di avventurarvi in nuove iniziative è opportuno che vi facciate un serio esame di coscienza decidendo come movimentare la vostra esistenza.

Pesci: Oggi la giornata potrebbe registrare dubbi e incertezze e spingervi ad un blocco delle attività. Non disperate tuttavia e cercate di concentrarvi su nuovi progetti e iniziative per il futuro.

