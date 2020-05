Oroscopo di oggi 7 maggio 2020, le previsioni di Paolo Fox

Scopriamo come andrà la giornata di oggi con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox liberamente estratte dall’App ufficiale “Astri di Paolo Fox”

Ariete: Rischiare non vi spaventa e siete pronti ad avventurarvi su strade professionali nuove. Tuttavia cercate di essere prudenti e di non farvi troppo condizionare da un senso di sicurezza eccessivo.

Toro: Giornata positiva per concludere affari, ma anche per conoscere persone nuove sia nel campo delle relazioni professionali che in quello più strettamente sentimentale.

Gemelli: Giornata ottima sul piano degli affari, oggi potrete portare a compimento progetti e iniziative importanti. Attenti però agli aspetti economici, non esagerate con i soldi.

Cancro: Oggi va alla grande nel campo sentimentale. Siete decisi a ritrovare una perfetta complicità di coppia e quindi vi rimetterete in gioco facendo di tutto per riconquistare il vostro partner.

Leone: Avete bisogno di una pausa. Oggi date priorità al riposo più che potete. Cercate di rilassarvi e di mettere ordine nella vostra vita chiarendovi soprattutto le idee.

Vergine: In amore finalmente il partner è pronto a darvi tutte le conferme che state cercando da tempo, mentre sul lavoro è giunto il momento di raccogliere i frutti dell’impegno svolto.

Bilancia: State cercando stabilità ed equilibrio nella vostra vita, ma purtroppo dovrete fare ancora i conti con un senso di precarietà e di insicurezza. Oggi cercate di tenervi lontani dalle polemiche.

Scorpione: E’ arrivato il momento di pensare a voi stessi. Liberatevi dei problemi altrui e concentratevi sulle vostre priorità. Aiutare il prossimo è bello, ma senza trascurare i propri interessi.

Sagittario: Potrete finalmente ripartire con entusiasmo ed una discreta carica di energia. Rimettervi in pista non sarà un problema, le idee e i mezzi per avere successo non vi mancheranno.

Capricorno: E’ giunto il momento di dare una svolta alla vostra vita. Abbandonate il vostro consueto spirito di conservazione e abbracciate senza esitazione le novità che arriveranno.

Acquario: Non vi arrendete mai e soprattutto non volete sottostare agli altri. Sapete di avere ragione e volete che anche gli altri lo riconoscano. Ma oggi meglio stare calmi ed evitare polemiche.

Pesci: Oggi finalmente troverete soddisfazione nel ricevere attenzione ed affetto dalle persone che amate e che negli ultimi tempi vi hanno trascurati. Sono in arrivo piacevoli emozioni.

Condividi!