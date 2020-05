Paolo Fox, oroscopo di oggi 8 maggio e weekend 9 e 10 maggio 2020

Scopriamo come andrà la giornata di oggi e poi il weekend con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox liberamente estratte dall’App ufficiale “Astri di Paolo Fox”

Ariete: La giornata di oggi potrebbe rivelarsi molto stancante perché dovrete fare i conti con una carica di stress in più. Ma avrete il weekend per rilassarvi e ripartire al meglio.

Toro: Sul lavoro oggi avrete l’occasione di portare a compimento un progetto molto vantaggioso e chiudere un buon affare. Nel weekend però dovrete dedicarvi all’amore che avete troppo trascurato.

Gemelli: Sul piano sentimentale, se siete in coppia, quella di oggi sarà la giornata adatta per ripartire e superare certi malintesi. Se siete single il weekend vi regalerà invece piacevoli incontri.

Cancro: Purtroppo siete molto delusi perché non riuscite a ricevere gratitudine per ciò che fate e sul lavoro non siete valorizzati come vorreste. Cercate rifugio nell’amore e avrete belle emozioni.

Leone: In questi giorni la vostra vita potrà essere interessata da molti cambiamenti e diventare improvvisamente frenetica. Starà a voi gestire con saggezza questa fase del tutto inedita e da scoprire.

Vergine: Siete in una fase di intensa programmazione. In questi giorni state mettendo a punto tante cose interessanti e soprattutto siete concentrati unicamente a costruire il vostro futuro.

Bilancia: Finalmente il pessimismo non fa più parte della vostra vita, state ricominciando a vedere la luce e a progettare in positivo il vostro domani. Queste giornate saranno per voi molto serene.

Scorpione: Avete lavorato tanto in questi giorni e oggi finalmente potrete concludere ciò che avete faticosamente realizzato. Approfittate però del weekend per rilassarvi.

Sagittario: Saranno giornate decisive che vi aiuteranno a capire definitivamente se una storia d’amore nata di recente ha solide basi per proseguire o se si è trattato invece di una semplice infatuazione.

Capricorno: Ci saranno tensioni in questi giorni, soprattutto perché avrete un brutto carattere e non sarete troppo disponibili a sopportare gli altri. Evitate però di acuire troppo certe polemiche.

Acquario: Se volete apportare modifiche alla vostra vita queste giornate saranno ottime per guardarvi intorno, incontrare persone e fare le giuste riflessioni circa le proposte che avete sul tavolo.

Pesci: Le cose stanno migliorando, sia nell’ambito lavorativo e professionale che in quello sentimentale. In questi giorni cercate di dedicare tempo ed energie alle cose che contano davvero per voi.

