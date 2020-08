Paolo Fox, oroscopo di oggi 3 agosto: cosa ci attende questo lunedì

E’ iniziato il mese di agosto, molti sono già partiti per le ferie. Ecco cosa consiglia Paolo Fox con le sue previsioni liberamente tratte dall’App ufficiale chiamata “Astri di Paolo Fox” per la giornata di oggi.

Ariete: Giornata positiva sul fronte dell’amore, c’è forte intesa e voglia di scambiarsi sentimenti sinceri e forti. Giornata di passione ed eros se sarete in grado di lasciarvi coinvolgere.

Toro: Siate tenaci nelle vostre azioni e non fatevi condizionare troppo da certi pensieri negativi che possono diventare inevitabili quando vi trovate di fronte a situazioni spiacevoli.

Gemelli: State tranquilli, basta pensare soltanto ai soldi. La vita è fatta anche di tante altre belle cose da assaporare e oggi potreste scoprirlo mettendo da parte le vostre ansie.

Cancro: Aiutare il prossimo, vedere felici le persone che avete attorno e alle quali sarete capaci di regalare momenti piacevoli, saranno le cose che oggi vi renderanno lieti.

Leone: Oggi dovrete frequentare persone che non vi appassionano più di tanto ma sapete che sono utili per i vostri interessi. Dovrete fare uno sforzo e sopportare anche chi non vi sta simpatico.

Vergine: Anche se si lavora meglio in due e si ottengono maggiori risultati facendosi aiutare, voi sarete decisi e determinati a fare tutto da soli per avere maggiori soddisfazioni.

Bilancia: Oggi pensate soltanto ad affrontare la giornata senza grandi pretese e senza chiedervi troppo cosa avete realizzato o che cosa potete ottenere. Affrontate tutto con tranquillità.

Scorpione: Se volete conquistare la persona amata non c’è bisogno che diventiate un’altra persona, puntate su ciò che siete, sulle vostre capacità e vedrete che il fascino uscirà fuori ugualmente.

Sagittario: Sul lavoro state progettando nuovi traguardi. Siete attivi e dinamici e non temete lo stress perché per voi la professione è anche allegria. Amate ciò che fate e state bene con voi stessi.

Capricorno: Siete un segno che punta ai risultati pratici e se non li vedete non vi date pace. Quindi non vi resta che rimboccarvi le maniche e darci sotto.

Acquario: Non sempre l’amore è semplice da capire e da interpretare, ma se vi abbandonerete ai sentimenti e vi lascerete guidare dal cuore tutto sarà più chiaro.

Pesci: Cercate di non prestare troppa attenzione a chi vi consiglia senza che abbiate richiesto alcun aiuto. Alle volte meglio sbagliare da soli che farlo seguendo gli altri.

