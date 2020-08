Paolo Fox, oroscopo del mese di SETTEMBRE: come finisce l’estate 2020

L’estate sta finendo, l’autunno è ormai alle porte. Scopriamo come sarà il mese di settembre con le previsioni di Paolo Fox estratte dall’App “Astri” ma anche da alcune anticipazioni che l’astrologo ha rilasciato su Tv, radio e giornali.

Ariete: Settembre sarà un mese molto impegnativo soprattutto nel campo della professione per chi ha progetti da realizzare. Bisogna sfruttare però la prima parte del mese, fino al 20, perché poi le energie si andranno esaurendo. Le relazioni sentimentali potrebbero risentire di condizionamenti esterni, di persone che potrebbero rovinare la serenità di coppia. In compenso sarete però molto determinati nel difendere un legame importante.

Toro: Il mese sarà molto proficuo in campo lavorativo, anche se dovrete pazientare ancora prima di poter vedere risultati concreti e ottimi ritorni economici. I soldi continueranno ad essere un’incognita in questo periodo. In amore non sarà un periodo facile, questo perché siete diventati un po’ troppo esigenti e cercate conferme che il partner non è in condizione di darvi. Cercate di non essere troppo critici nelle varie situazioni.

Gemelli: E’ finalmente arrivato il momento di sbloccare progetti fermi da mesi, l’ultima parte dell’anno da questo punto di vista sarà determinante. Avrete davanti mesi di intensa programmazione in vista di un 2021 decisamente interessante. In amore non sottovalutate certe relazioni nate di recente, mentre per le coppie stabili è il momento di progetti seri. Non è più tempo di indecisioni e dubbi, dovete stabilizzare il vostro rapporto.

Cancro: L’amore torna a bussare alla porta di chi ha chiuso una relazione o ha messo fine al matrimonio. Ci sono invece ottime prospettive per le coppie che si sono formate da poco e che vogliono intensificare il proprio legame. Per quelle invece di più lunga durata è un periodo positivo per ritrovare armonia. Poche novità in campo professionale, meglio prestare attenzione agli investimenti economici e alle troppe spese.

Leone: Settembre sarà un mese decisivo sul piano della pianificazione professionale con lo sguardo rivolto soprattutto ai progetti in cantiere nell’ultima parte dell’anno. Prestate grande attenzione alle questioni economiche e non esagerate con le spese perché spendere troppo oggi potrebbe farvi trovare in difficoltà il prossimo anno. In amore il mese si presenta ottimo specialmente per i single che potranno fare gradite conoscenze.

Vergine: Il periodo presenta eccellenti prospettive per chi è deciso ad investire o per chi ha intenzione di vendere un immobile o concludere un buon affare. Le stelle dal punto di vista economico offrono importanti garanzie. Per i single l’anima gemella potrebbe essere dietro l’angolo, mentre le coppie stabili rischiano di attraversare momenti difficili e di forte turbolenza a causa della gelosia.

Bilancia: A settembre avrete la possibilità di farvi valere in una trattativa o anche sul posto di lavoro dimostrando ai vostri superiori quanto valete davvero. Datevi da fare e non esitate a proporre progetti, idee, iniziative. In amore se siete single dovete darvi da fare e conoscere persone nuove, senza pregiudizi o diffidenze. Le coppie in crisi possono ritrovare piena sintonia perché il periodo è positivo per risvegliare passione e voglia di eros.

Scorpione: Attenti alle relazioni sentimentali basate sull’ambiguità, ad esempio se si frequentano persone sposate, perché potrebbero sorgere serie complicazioni. Sarà necessario chiarire anche certe storie d’amore nate quasi per gioco o senza pretese. Se siete in causa con qualcuno o avete una vertenza legale in corso sarà fondamentale trovare una mediazione con la controparte senza eccessivi irrigidimenti. Ottimo periodo per i lavoratori autonomi.

Sagittario: Questo mese si presenta molto interessante per i single che ormai da tempo hanno smesso di sperare. Settembre potrebbe agevolare il risveglio di desideri ed emozioni che si pensavano ormai archiviate. Novità anche per chi è intenzionato a rivoluzionare la propria vita. Interessanti occasioni potrebbero arrivare sia per chi desidera cambiare lavoro, ma anche per chi è in cerca di una nuova casa o vuole ristrutturare la propria attività.

Capricorno: Sfruttate i primi quindici giorni del mese per concludere un affare, presentare un progetto di lavoro, sostenere un esame o un colloquio, perché i primi giorni di settembre saranno molto positivi sul fronte professionale e lavorativo. In amore è il momento di concretizzare una relazione nata per caso durante l’estate. E’ invece il caso di uscire dalle ambiguità sentimentali. Tenere in piedi due storie contemporaneamente non sarà più possibile.

Acquario: Settembre aiuta l’ingegno e la creatività, ma se vorrete ottenere risultati concreti in campo professionale meglio attendere la seconda parte del mese, dopo il 15, quando i progetti creativi saranno più facilmente apprezzati ed accolti. Per le coppie stabili fare progetti matrimoniali non sarà più molto complicato, così come non sarà difficile per chi è solo incontrare una persona interessante e piacevole fra il 15 e il 20.

Pesci: La prima parte del mese potrebbe non apparire troppo brillante, ma sarà la seconda quella decisiva, quando dovrete cogliere al volo e senza esitazioni tutte le occasioni che vi capiteranno in campo professionale, lavorativo ed economico. Per le coppie di lunga durata sarà un mese di grandi complicità amorose e di intensa passione in modo da superare le crisi degli ultimi tempi. I nuovi amori invece non faranno molta fatica ad affacciarsi.

