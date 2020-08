Prima settimana del nuovo mese: oroscopo di Paolo Fox dall’1 al 7 SETTEMBRE

Scopriamo l’oroscopo della prima settimana di settembre con le previsioni di Paolo Fox estrapolate dall’oroscopo del mese e che sono state riportate sull’App “Astri” e sui siti online-

Ariete: Vi piace concludere l’estate con al fianco le persone che amate. Il lato emotivo è quello che compenserà nel migliore dei modi una certa insofferenza determinata dalla difficoltà di conciliare un possibile stallo sul lavoro con la salvaguardia delle proprie finanze.

Toro: Se non riuscirete in questi giorni a concludere certi affari non lasciatevi prendere dallo sconforto, perché non sarà colpa della vostra incapacità di ottenere risultati. Sfruttate invece al meglio la vostra creatività e investitela su progetti nuovi in grado di attirare attenzione e consenso.

Gemelli: Questi primi giorni saranno piuttosto tesi, soprattutto a livello sentimentale, perché sorgeranno divergenze e complicazioni con il partner difficili da risolvere. Dovrai affrontare litigi e discussioni che tuttavia non comprometteranno più di tanto la stabilità di coppia.

Cancro: Settembre inizia sotto i migliori auspici. Infatti mai come in questi giorni riuscirete a conciliare l’amore con la professione e soprattutto gli amici. Spesso il partner ha lamentato una certa trascuratezza da parte vostra e voi finalmente avete trovato il perfetto equilibrio fra l’amore e tutto il resto.

Leone: Non sarà difficile capire cosa vuole il partner, come intende intensificare il rapporto di coppia, basterà forse uno sguardo per intendersi alla perfezione. Sul lavoro il periodo si presenta molto dinamico anche se potreste trovarvi a dover affrontare qualche sacrificio. Non abbiate timore.

Vergine: Il nuovo mese vi vede molto romantici e passionali e vi spinge a coltivare i sentimenti nella prima settimana. Tuttavia sarete anche spinti all’azione nell’ambito professionale, fatto questo che vi porterà a dover necessariamente conciliare amore e lavoro. Evita di scaricare i problemi esterni nella coppia.

Bilancia: Siete alla ricerca di calma e serenità ma nei primi giorni potreste faticare molto a trovarla. Anzi potreste irritarvi anche per delle stupidaggini sfogando in famiglia le vostre tensioni e dando luogo a litigi con il partner. Evitate di gettare troppa benzina sul fuoco delle polemiche, andateci piano con le parole.

Scorpione: Quanto vi piace essere romantici in questi primi giorni di settembre, ciò che più desiderate è rilassarvi a lume di candela e vivere piacevoli emozioni. Tuttavia non potrete permettervi troppi svaghi visto che sul lavoro vi saranno richiesti risultati concreti che vi obbligheranno a rimboccarvi le maniche.

Sagittario: La prima settimana del mese sembra non offrire nulla di particolarmente entusiasmante, si procederà con la routine di sempre. Potrete però contare su un partner molto affettuoso e disponibile a supportare le vostre esigenze, aiutandovi anche ad affrontare qualche situazione avversa.

Capricorno: Fino ad oggi avete vissuto una vita sentimentale alquanto disordinata ma adesso è giunto il momento di rimettervi in riga. Quindi chiudete quelle relazioni che sono basate sull’ambiguità e la trasgressione. Per il resto cercate di curare il fisico, evitando stress, cattiva alimentazione e troppe uscite notturne.

Acquario: Il mese inizia molto bene sotto ogni punto di vista. In amore dovrete aspettare metà mese per poter fare incontri interessanti da non sottovalutare. Sul lavoro invece sarà importante tenere gli occhi ben aperti e soprattutto non chiudere le porte ad una persona che vi contatterà per proporvi progetti e iniziative.

Pesci: In campo sentimentale non abbiate troppa fretta di prendere impegni, coltivate l’amore ma non puntate a stabilizzare il vostro rapporto ad ogni costo. E se siete single non fatevi troppo affascinare da un incontro inaspettato ed intrigante, potrebbe non essere la persona giusta per voi.

