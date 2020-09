Paolo Fox, oroscopo di oggi 2 settembre. I segni fortunati

Mercoledì 2 settembre. Cosa ci attende oggi? Andiamo a scoprirlo con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox tratte dall’App “Astri”.

Ariete: Evitate di personalizzare ogni cosa, il mondo non ce l’ha con voi. Cercate di essere sereni ed obiettivi nel rapportarvi con gli altri.

Toro: Evitate le discussioni in famiglia, sempre più spesso vi lasciate trascinare in polemiche senza capo, nè coda. Alle volte meglio lasciar correre.

Gemelli: State attenti a chi vi sta intorno. State avendo successo e questo inevitabilmente suscita gelosie in chi vorrebbe stare al posto vostro. Non raccogliete le provocazioni.

Cancro: E’ giunto il momento di siglare nuove collaborazioni, aprendovi a soggetti e ambienti diversi. Abbandonate la strada vecchia per la nuova e ne guadagnerete.

Leone: Se non vi stanno andando bene le cose nel campo professionale buttatevi sull’amore dove sicuramente oggi avrete maggiori possibilità di successo.

Vergine: E’ arrivato il momento di tirare fuori gli attributi e prendervi i meriti che vi spettano e che fino ad oggi avete lasciato ad altri. Basta stare in ombra.

Bilancia: Oggi se vorrete concludere un affare dovrete mostrarvi disponibili alle mediazioni e ai compromessi. Irrigidirsi su una posizione non vi aiuterà.

Scorpione: Forse è giunto il momento di pensare meno al successo e alla carriera per dedicarsi alla famiglia e agli affetti. Ne guadagnerete anche in salute.

Sagittario: Siete un segno ricco di intraprendenza e dinamismo. Troppo spesso vi accontentate del poco quando potreste invece sfruttare al massimo le vostre potenzialità.

Capricorno: Attenti a non farvi prendere dalle manie di persecuzione. Non pensate che tutti vogliono ingannarvi, provate invece a fidarvi di più.

Acquario: Prestate attenzione a chi riemerge dal passato per riportarvi nella palude. Alle volte la nostalgia è pericolosa, meglio rompere tutti i ponti.

Pesci: In amore se vorrete avere successo dovrete essere pronti a rischiare. Non state ad aspettare conferme che non potete avere, siate intraprendenti ascoltando il cuore.

