Prima settimana del nuovo mese: oroscopo di Paolo Fox dall’1 al 7 OTTOBRE

Scopriamo l’oroscopo della prima settimana di ottobre con le previsioni di Paolo Fox estrapolate dall’oroscopo del mese e che sono state riportate sull’App “Astri” e sui siti online

Ariete: La prima settimana si annuncia tesa in campo sentimentale soprattutto perché sarete nervosi e pretenderete dal vostro partner più di quanto sarà in grado di offrirvi. Poi gradualmente tornerete alla normalità. Va bene invece nel campo professionale perché questi primi giorni di ottobre vi offriranno diverse prospettive, nuove occasioni di lavoro e progetti da realizzare. Sfruttate il momento.

Toro: In amore le cose vanno molto bene soprattutto perché vi impegnerete a mantenere una perfetta armonia con il vostro partner e farete di tutto per ripianare divergenze e dissapori. Non vi mancherà una discreta dose di romanticismo. Nel campo della professione andrà altrettanto bene, ma dovrete sforzarvi di fare leva sulle vostre capacità. Dovete credere in ciò che fate senza dubbi o tentennamenti.

Gemelli: Nel campo sentimentale siete alla ricerca di nuove emozioni e questo vi faciliterà molto il rapporto di coppia, aumentando l’interesse e la complicità del vostro partner. Sarete talmente convinti di questo che non vorrete dare importanza a nessun malinteso. dissapore o polemica che possa nascere. Nel campo lavorativo avete grande voglia di rinnovamento e vi sentirete spinti dal desiderio di mettere tante cose in discuissione. Ma non abbiate fretta e non siate troppo precipitosi.

Cancro: In amore non vi mancheranno tante belle occasioni in questa settimana, soprattutto nei primi giorni. Sarà bene assecondare tutto ciò che di bello e di piacevole si presenterà anche in modo improvviso. Cercate di abbandonarvi ai sentimenti senza porvi troppe domande. Sul lavoro avete tanta voglia di fare, ma meglio non esagerare perché il vostro fisico ne potrebbe risentire. Quindi limitatevi a svolgere le attività di routine perché sarà nelle settimane successive che dovrete dare il meglio.

Leone: La vita sentimentale sarà molto proficua in questo primo fine settimana. Ottobre promette bene. Sul lavoro invece dovrete tenere gli occhi bene aperti nei confronti di chi vi sta intorno e dovrete soprattutto mostrarvi determinati e sicuri di voi stessi in tutto ciò che farete. Calma e sangue freddo saranno le parole d’ordine, di fronte a chi tenterà di mettervi i bastoni fra le ruote. I nemici sono tanti ma voi avrete le armi giuste per neutralizzarli.

Vergine: In amore, a partire dal primo weekend di ottobre, sarete spinti da un grande desiderio di seduzione. Vorrete soddisfare totalmente il vostro partner e per raggiungere l’obiettivo sarete disposti a mettere in luce ogni aspetto del vostro fascino. Nel campo professionale avete tanta voglia di rinnovarvi, di cambiare, ma se lo farete cercate di restare comunque nell’ambito delle vostre competenze. Evitate di avventurarvi su terreni che esulano da ciò per cui siete specializzati.

Bilancia: In amore siete alla ricerca di un legame molto più solido, ma soprattutto in questi primi giorni rischierete di apparire troppo esigenti nei confronti della vostra dolce metà, pretendendo delle conferme che non sarà in grado di darvi. Questo potrebbe generare polemiche, incomprensioni e rendere il vostro rapporto complicato. Nel lavoro è un momento di grande energia, questi primi giorni potrete dimostrare chiaramente a chi vi sta intorno quanto valete davvero.

Scorpione: In ambito sentimentale potreste apparire altalenanti perché da un lato il vostro carattere si mostra gentile e disponibile verso l’altro, ma nel contempo potreste apparire troppo impulsivi e avanzare pretese eccessive. Se capite che le cose rischiano di prendere una brutta piega evitate discussioni e litigi. Sul lavoro è il momento di mettere a frutto ciò che si è programmato fino ad oggi, ma evitate di farvi condizionare troppo dal giudizio degli altri che potrebbe portarvi a cambiare strada rispetto alle vostre intuizioni.

Sagittario: L’amore andrà a gonfie vele soprattutto perché saprete arricchire il rapporto di coppia con nuovi stimoli e tanta passione. Non vi mancheranno le idee originali per compiacere il partner e conquistare qualche cuore ancora indeciso. Nel campo lavorativo non aspettatevi grandi novità, anche perché non sembrate affatto intenzionati a dare il massimo delle vostre capacità. Vi accontentate di raggiungere i risultati che sono alla vostra portata senza pretese eccessive.

Capricorno: In campo sentimentale purtroppo non riuscite ad essere sereni perché vi mostrate troppo diffidenti nei confronti del vostro partner che risulterà molto infastidito dalla vostra mancanza di fiducia. Cercate di domare un certo tasso di aggressività. Sul lavoro avete bisogno di concentrazione per centrare gli obiettivi che vi siete prefissati, ma purtroppo non mancano le distrazioni che potrebbero allontanarvi dal raggiungiumento della piena efficienza.

Acquario: Se siete in cerca di novità all’interno della coppia non aspettate che sia il partner a prendere l’iniziativa, ma cercate di essere voi protagonisti del cambiamento. Create voi le occasioni giuste per stupire la vostra dolce metà e farla innamorare ancora. Nel settore della professione sarete molto dinamici, anche troppo, e questo potrebbe spingervi a fare troppe cose tutte insieme. Ma quando si lavora su più progetti contemporaneamente, poi si rischia di non portarne a compimento neanche uno.

Pesci: In amore è arrivato il momento di superare le esitazioni che vi impediscono di avere piena fiducia nel vostro partner. Sarà bene che già nei primi giorni di ottobre cerchiate di chiarire tutto ciò che non vi convince o vi rende insicuri. Entro il mese rischierete altrimenti la fine del rapporto. Sul lavoro si prospetta invece una settimana molto interessante, caratterizzata da buone idee e intuizioni felici.

