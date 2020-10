Paolo Fox, oroscopo di oggi 2 ottobre e weekend 3 e 4 ottobre

Scopriamo l’oroscopo di oggi 2 ottobre e del weekend con le previsioni di Paolo Fox estratte dall’App ufficiale “Astri di Paolo Fox”.

Ariete: Buone notizie sul fronte sentimentale, il weekend promette bene. Su quello lavorativo stanno per arrivare risposte ad una richiesta avanzata o la possibilità di una stabilizzazione rispetto ad una situazione precaria. Portate un po’ di pazienza.

Toro: In amore si stanno rafforzando le storie nate per caso questa estate. Si stanno rivelando molto importanti. Sul lavoro avete delle idee eccezionali e i vostri superiori vi stanno apprezzando. Prestate attenzione ai soldi in questi giorni, senza esagerare con le spese.

Gemelli: Nel campo sentimentale ci sono delle incomprensioni da chiarire, ma forse è meglio rinviare le spiegazioni. Il clima non è dei migliori. Nel campo professionale dovete avere pazienza e non farvi prendere troppo dal panico se qualche progetto stenta a decollare.

Cancro: Moderate la gelosia, rischierete di rovinare il vostro rapporto se vi ostinerete a pretendere certe spiegazioni dal vostro partner. In ambito lavorativo avrete in questi giorni la possibilità di ricevere nuove proposte e di entrare in contatto con ambienti diversi.

Leone: In questi giorni potrete rinforzare i legami sentimentali nati nel mese di settembre, se però la vostra storia si regge su basi solide. Il weekend si annuncia positivo per i single in cerca di nuovi incontri. Buone possibilità arriveranno sul fronte lavorativo.

Vergine: Durante l’estate vi siete concessi delle avventure e adesso le relazioni devono essere chiarite. Intendete andare avanti o preferite chiuderla qui? Se deciderete di amare, questi giorni si annunciano molto caldi, quindi sfruttateli. Sul lavoro non disdegnate le novità.

Bilancia: Se la coppia è in crisi da tempo, attenti a quello che potrebbe accadere questi tre giorni. Una polemica di troppo potrebbe far saltare tutto. Sta a voi decidere se salvare o meno la relazione. Pazientate sul lavoro, evitate sterili discussioni.

Scorpione: In campo sentimentale smettetela di rivolgere sempre lo sguardo indietro e di cercare ossessivamente paragoni con storie passate. Attenti soprattutto sul lavoro dove potreste trovarvi al centro di polemiche e discussioni che potrebbero spingervi a scelte azzardate e non ponderate.

Sagittario: Sul fronte lavorativo approfittate di questi giorni per fare progetti, anche perché troverete attenzione da parte di chi avete intorno. Quindi non demordete dal proporre idee e iniziative. Discussioni potranno esserci in famiglia per questioni di carattere economico.

Capricorno: Anche se vi trovate un po’ in difficoltà dal punto di vista finanziario, non tralasciate progetti e idee che potreste realizzare, tenete duro. In amore è bene non insistere troppo con una storia che vi sta andando stretta e che potrebbe degenerare anche per piccole discussioni.

Acquario: In campo sentimentale ci sarà da lottare, soprattutto perché è un momento di grandi contrasti che potrebbero mettere tante cose in discussione. Mentre invece in campo professionale è bene osare anche se la situazione economica non è delle più rosee.

Pesci: Le coppie nate da poco possono sfruttare il weekend per rinforzare il proprio legame, se però si lasceranno andare ad un sano romanticismo e sapranno creare delle occasioni passionali. Sul lavoro c’è la possibilità di sbloccare un progetto da tempo bloccato.

