La settimana di Paolo Fox: oroscopo dall’1 al 7 NOVEMBRE 2020

Inizia il mese di novembre, scopriamo come sarà la prima settimana con le previsioni dell’astrologo Paolo Fox riprese dall’App ufficiale ed estratte dall’oroscopo del mese.

Ariete: Sforzatevi di ascoltare gli altri e di non chiudervi in voi stessi pensando di essere perfetti. Evitate di mettere tutto in discussione quando non è necessario farlo. Avete tante idee da sviluppare, ma dovrete anche soddisfare il partner. Quindi sta a voi trovare il giusto equilibrio fra l’attività professionale e la vita sentimentale. Organizzate meglio il lavoro.

Toro: Inizierete il mese insoddisfatti dei risultati fin qui raggiunti e questo vi renderà particolarmente nervosi e scontrosi. Potreste trovarvi a ferire chi vi sta intorno con i vostri sbalzi di umore e qualche parola di troppo. Cercate di non restare troppo arroccati sulle vostre posizioni, provate a dialogare con gli altri e a ricercare un compromesso.

Gemelli: E’ arrivato il momento di un serio tagliando per ciò che riguarda la vita sentimentale e le relazioni interpersonali in generale. Scegliete le amicizie giuste perché già dai primi giorni potrete mettere a frutto tante buone idee, trovando anche le necessarie sinergie. Questa prima settimana sfruttatela totalmente per ottenere risultati, perché poi potrebbero sorgere intoppi.

Cancro: Questa prima settimana non aspettatevi grandi novità, ma tenete sotto controllo le persone che incontrerete, soprattutto le nuove conoscenze. Coltivatele a dovere, perché durante il mese potrebbero evolvere in senso molto positivo. Cercate in questi primi giorni di non trascurare troppo il partner anche se sarete concentrati sul lavoro e la professione.

Leone: Per i sentimenti il nuovo mese promette bene soprattutto per voi che, forti di una relazione stabile, desiderate da tempo progettare un matrimonio o una convivenza. Sul lavoro non sembrate affatto scoraggiati dalla scarsa attenzione che vi rivolgono colleghi e superiori. Anzi, questo sembra darvi lo stimolo giusto per caricarvi di energia e conseguire risultati.

Vergine: In questi primi giorni avrete una forte carica di convincimento, nel senso che sarete molto abili nel far accettare il vostro punto di vista ed imporlo ove necessario, dimostrando che è la scelta migliore. Purtroppo la prima settimana sarà un po’ turbolenta in amore, per causa vostra, che concentrati sulle attività professionali non vi accorgete che il partner chiede attenzioni.

Bilancia: Il mese promette bene in amore, si parte all’insegna dell’armonia di coppia, anche perché avete raggiunto con un partner un perfetto equilibrio che niente e nessuno metterà in discussione. Sul lavoro la prima settimana non sarà delle migliori, perché non riuscirete a far valere le vostre ragioni e vi sembrerà di aver sbagliato tutto. Ma mollare adesso sarebbe un colossale errore.

Scorpione: La prima settimana di novembre si presenta ottima sul piano sentimentale perché raggiungerete una piena intesa passionale con il partner, armonia che resterà costante per tutto il mese. In campo lavorativo il vostro carisma vi aiuterà ad emergere, ma in questi primi giorni dovrete sforzarvi di andare d’accordo con i colleghi per non incontrare eccessivi ostacoli.

Sagittario: Siete in cerca di sentimenti veri ed autentici, non siete più intenzionati a vivere l’amore con eccessiva leggerezza. Sarà facile per voi siglare intese con persone nuove che conoscerete e che mostreranno interesse per voi. In campo professionale è consigliata la massima prudenza, evitando scelte azzardate e poco convincenti, motivate da un eccessivo desiderio di cambiamento.

Capricorno: Dovrete resistere questa settimana, le cose sul lavoro potrebbero prendere una brutta piega, ma sarà soltanto un momento confuso e passeggero. Tenete duro e non mollate, perché a metà mese le cose prenderanno la giusta direzione. Approfittate per cercare riparo nell’amore, sarà il vostro sollievo e vi aiuterà a scaricare la tensione accumulata al lavoro.

Acquario: Se state vivendo una relazione sentimentale cercate di non impegnarvi troppo a fondo, continuate a vivere tutto con leggerezza perché potreste pentirvi di aver dato troppa importanza ad una semplice infatuazione. Già da questi primi giorni inizierete a percepire i segnali di nuovi cambiamenti in arrivo nel campo professionale, con possibilità di miglioramenti anche economici.

Pesci: Il mese decolla molto bene in campo sentimentale, a patto che siate capaci di coniugare il vostro desiderio di avere il partner accanto con il suo bisogno di libertà che potrebbe rendervi sospettosi e gelosi. Nel campo professionale vedrete da subito aumentare carichi e responsabilità, ma non vi lascerete scoraggiare perché il nuovo mese vi carica di energia e creatività.

Condividi!