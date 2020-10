Oroscopo di Ada Alberti: le previsioni dell’astrologa a NOVEMBRE 2020

Scopriamo le novità che riserva il mese di novembre con le previsioni dell’oroscopo 2020 di Ada Alberti liberamente estratto dal sito online dell’astrologa (LEGGI QUI)

Ariete: In qualche modo siete arrivati fino a qui ma siete sfiniti. Le paure sono state tante ed in parte lo saranno ancora, dato che Plutone continuerà a transitare nel Capricorno per uscirne definitivamente il 17 dicembre, quando finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo per il suo addio. Dunque ci saranno ancora altre verifiche con relativi cambiamenti, però saranno più facili da affrontare da qui a fine anno.

Toro: Novembre non sarà un mese facile ma nemmeno fra i più complessi. Ci saranno meno lotte nella professione e anche la vita privata sarà meno tesa. Dovrete proseguire nella riflessione e nell’attenta considerazione della propria esistenza e di quanto realizzato. I rapporti con i parenti cambieranno, in effetti sono in fase di trasformazione da qualche anno. In genere vi interesserete di argomenti mistici o/e religiosi.

Gemelli: Per l’amore saranno particolarmente interessanti gli incontri che farete in questo periodo e fino a diucembre. Attenti però, dovrete sempre analizzarli bene, perché Nettuno sarà “illusorio”. Comunque, un incontro potrebbe durare nel tempo e darvi sicurezza. Anche il sesso quindi ritorna protagonista nella vostra vita e sarà più intenso, forte ed appagante. Vorrete condividere tutto col partner.

Cancro: Vi siete chiesti come poter sviluppare l’attività lavorativa o un progetto? Fino al 19 dicembre, necessiterete di aiuto e di cooperazione: far parte di una squadra composta da persone dalle idee fresche, innovative e concrete, potrà farvi evolvere e sviluppare, sempreché lo vogliate. Comunque vi converrà farlo, per essere più competitivi ed evitare di fermarvi, specie se non siete più giovani.

Leone: Venere sarà dalla vostra parte per tutto l’autunno perciò coccole e sesso continueranno a non mancare così come le occasioni di incontro per chi ne sarà alla ricerca. Giove di transito nel vostro campo solare sesto potrà essere, come già detto prima, foriero di buone nuove di lavoro, ma potrete anche, eventualmente, riacquistare la salute dopo una malattia: cure e riabilitazioni vi faranno stare meglio.

Vergine: Fino ad oggi è stato per voi un crescendo di emozioni per le inaspettate buone nuove che vi sono arrivate in amore e in campo lavorativo, grazie alle conoscenze che avete fatto, le stesse che vi hanno aiutato ad emergere e trovare la persona giusta se siete single. Giove ha iniziato a soggiornare nel segno del Capricorno in dicembre del 2019, ne uscirà il 19 dicembre del 2020, quando varcherà la soglia dell’Acquario.

Bilancia: Il peggio è ormai alle spalle anche se non del tutto, perché Marte fino a dicembre sosterrà in Ariete e i rapporti associativi e collaborativi, non ultime le relazioni d’amore di lunga data, saranno soggette ancora a delle prove, i cambiamenti saranno decisivi. Le storie labili si spezzeranno, ma avrete diverse occasioni di soddisfare il vostro ego con avventure o incontri piacevoli.

Scorpione: ll 2020 è stato un anno particolarmente impegnativo in casa, specie chi ha genitori anziani e appartiene alla prima decade dello Scorpione. I rapporti con i parenti stanno cambiando, in effetti sono in fase di trasformazione da alcuni anni, a volte per questioni finanziarie dopo una separazione. Le idee, i colpi di fortuna e le opportunità non vi mancheranno in questo finale di 2020, quindi sappiateli sfruttare a dovere.

Sagittario: Per quanto apparteniate ad un segno passionale, pronto a vivere grandi exploit sentimentali e passionali, e li vivrete fino a dicembre, visto che Marte sta transitando nel segno di fuoco dell’Ariete da giugno, dovrete impegnarvi a vivere l’amore anche con un pizzico di ragionevolezza in più, perché sarà facile scivolare nell’illusione per Nettuno dissonante. Comunque sarà nel 2021 che il cielo vi darà più certezze in amore.

Capricorno: Nel lavoro vi impegnerete molto per far carriera o per trovare una occupazione, si potrà avviare un’attività, anche se dubbi e tentennamenti ci saranno e penserete di tornare sui vostri passi. Eventualmente potrete rivalutare una decisione presa o una proposta di incarico ricevuta in febbraio o in aprile. Bisognerà comunque osare con Giove nel segno, pianeta che richiede apertura e coraggio.

Acquario: Che svolgiate una libera professione o no potrete continuare il percorso fin qui stabilito, migliorando notevolmente in questo mese le vostre capacità professionali anche se i buoni risultati, come più volte annunciato, li vedrete a fine anno. Il consiglio è di non parlare dei vostri progetti con chiunque, perché potreste essere colpiti alle spalle. In genere sarete pronti ad aiutare chi soffre, ma saprete anche godere degli agi e dei piaceri della vita.

Pesci: Le amicizie che farete vi saranno utili perché saranno propiziatrici di incontri d’amore, affari e piaceri. Questo mese sarà interessante per accaparrarvi acquirenti o compratori e favori. Perciò datevi da fare! Se siete single, le stelle vi offriranno incontri emozionanti, magari quello tanto atteso, a patto che, però abbandoniate quell’aria da zitelloni che Giove non vuole più! Chi vive una relazione labile potrà chiuderla in modo più facile o farla rifiorire, dipenderà dalla veridicità dei sentimenti.

Condividi!