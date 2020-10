Paolo Fox, oroscopo di NOVEMBRE. I segni al top in amore, lavoro e salute

E’ iniziato novembre, il 2020 si sta avviando verso la conclusione. Quali saranno i segni fortunati di questo mese? Andiamo a scoprirlo con le previsioni di Paolo Fox liberamente estratte dal libro “Oroscopo 2020” e dall’App ufficiale “Astri di Paolo Fox”.

Ariete: I sentimenti vivono un periodo molto confuso, forse a causa di difficoltà e conflitti nel campo professionale. Novembre dovrà essere il mese della chiarezza. Le storie in crisi e non più recuperabili vanno chiuse entro la fine dell’anno, inutile trascinarle oltre. Le coppie solidi invece non avranno problemi a superare le criticità. Le cose anche sul fronte lavorativo si fanno confuse e a tratti anche molto complesse, fatto questo che vi causerà spesso forte agitazione e tanta tensione. Dovrete controllare i vostri istinti, la vostra rabbia, se vorrete mantenere un equilibrio con chi vi sta intorno. I più tenaci ce la faranno senza troppi problemi.

Toro: A novembre dovrete cercare di non agitare troppo le acque, né in campo sentimentale, né professionale. Dovrete sforzarvi di placare le ostilità verso persone che sapete esservi ostili e verso le quali sarà molto difficile prevalere. Meglio quindi cercare il compromesso, la mediazione, una convivenza il più possibile tranquilla. Il rischio altrimenti potrebbe essere quello di penalizzare anche il rapporto sentimentale che potrebbe risentire fortemente delle tensioni accumulate sul lavoro. Se alcuni progetti richiederanno sforzi finanziari non fatevi scoraggiare perché alla fine si riveleranno convenienti e rischiate di pentirvi del poco coraggio.

Gemelli: Diversamente da quanto avvenuto ad ottobre, in questo mese sarà molto più facile per voi risolvere una crisi sentimentale, trovando la forma e il modo giusto per chiarire certi malintesi. Chi nelle ultime settimane ha iniziato una relazione, adesso avrà gli strumenti necessari per valutarla, riuscendo a capire se si tratta di una cosa seria o invece di un’infatuazione transitoria. Il mese si prospetta ottimo per le coppie desiderose di fare progetti o che vogliono avere un figlio. Sul fronte lavorativo avrete nuove energie, fatto questo che vi consentirà di mettere tutta la carica possibile in ciò che fate. E i risultati positivi non mancheranno.

Cancro: Novembre sarà il mese della verità in ambito sentimentale perché tanti nodi verranno al pettine. Soprattutto non ci saranno più tanti margini per sopportare scenate di gelosia o accuse reciproche. Ad ogni modo se deciderete di chiudere una storia fatelo con leggerezza evitando polemiche e discussioni estenuanti che non farebbero altro che rendervi nervosi. La competizione in campo professionale è molto forte, ci sono progetti fermi da troppo tempo che adesso siete decisi a concludere senza fermarvi davanti agli ostacoli. Una competizione che rischia di trasferirsi anche in famiglia e nella coppia se dall’altra parte non ci sarà la volontà di assecondare i vostri desideri.

Leone: I nuovi amori sono complicati perché in parte indecifrabili. Quelli di lunga data sono conflittuali ma recuperabili se sarete capaci di gestirli senza polemiche e desideri di rivendicazione. Imporre ad ogni costo il vostro punto di vista sulle cose non vi aiuterà affatto. Tutto dipenderà dalla vostra effettiva volontà di salvare o meno una relazione. Se deciderete di recuperare il rapporto avrete buone possibilità di riuscita, seppur al prezzo di qualche sacrificio. Ne varrà la pena? Sta a voi valutarlo. Se vi trovate a dover affrontare problemi lavorativi ed economici forse è meglio non seguire unicamente il proprio istinto. Ascoltate suggerimenti e proposte, lasciatevi consigliare e aiutare nella gestione degli affari più delicati.

Vergine: In amore ormai da qualche settimana avete deciso di rimettervi in gioco, dopo un periodo dedicato alla riflessione. Tenete gli occhi bene aperti perché a novembre una passione improvvisa potrebbe accendersi nei confronti di una persona e scombinarvi la vita, portandovi a riscoprire pienamente la gioia di amare e di essere amati. Per una volta evitate di seguire la ragione e abbandonatevi completamente ai sensi. Periodo positivo anche per coloro che vorranno rimettersi in discussione con un nuovo lavoro o vorranno avviare una nuova attività professionale. Saranno favorite soprattutto le attività private e saranno premiati spirito di iniziativa, genialità e coraggio nello sfidare i rischi.

Bilancia: Mese ideale per chi è intenzionato a progettare il matrimonio, la convivenza, a fare figli. Se fino ad oggi siete stati costretti a rinviare le decisioni, adesso è il momento propizio per decidere e seguire i sentimenti. Anche i nuovi amori sembrano vivere una fase positiva, ma molto dipenderà dal segno zodiacale della persona che vi sta accanto. Far coincidere caratteri e sensibilità opposte non sempre potrà essere facile e qualche discussione dovrete metterla in conto. In campo professionale è arrivato il momento di firmare la tregua con chi vi è stato ostile fino ad oggi. Con pazienza e buona volontà non sarà difficile convincere chi nutre dubbi verso di voi a darvi piena fiducia.

Scorpione: Se fino ad oggi siete stati molto cauti rispetto ad una nuova relazione, adesso è giunto il momento di rompere gli indugi e vivere la vostra storia con la massima passionalità. Dovete smetterla di guardare sempre al passato e pensare che una delusione d’amore possa sempre riaffacciarsi. Se invece avete deciso di chiudere definitivamente una storia, fatelo in fretta perché potreste trovare subito la persona che vi consolerà. Vivrete un mese di forza anche sul piano fisico e lavorativo. Vi sentirete infatti molto motivati nel portare avanti le vostre attività e non vi mancheranno le intuizioni e le capacità per concludere buoni affari.

Sagittario: Finalmente per voi sta iniziando un periodo molto ricco di novità e di belle occasioni. Se in queste ultime settimane vi siete sentiti annoiati e demotivati, ebbene dimenticate quelle sensazioni perché adesso si volta pagina. Ecco infatti persone nuove ed interessati avvicinarsi a voi e farvi ritrovare la voglia di uscire e di aprirvi a nuove esperienze sentimentali. Ma non soltanto l’amore vi regalerà novità. Anche l’ambito professionale promette bene e questo se sarete pronti ad uscire dal vostro consueto giro di conoscenze, frequentando ambienti nuovi e rompendo le vostre abitudini. Sfruttate soprattutto i weekend.

Capricorno: Le nuove storie stanno prendendo piede, si vanno rafforzando, anche se il lavoro soprattutto nei primi tempi potrebbe impegnarvi oltre il dovuto spingendovi a trascurare i sentimenti. Che restano però protetti da buone stelle. Se nei mesi scorsi avete fatto pulizia intorno a voi e avete allontanato persone negative, attenti a quelle che si ripresenteranno e cercheranno di rientrare nella vostra vita. Forse non siete stati abbastanza chiari con loro. Non fatevi convincere da un loro eventuale pentimento, non tornate a dare fiducia a chi vi ha già deluso troppe volte. Sul fronte lavorativo è il momento di concretizzare ciò che si è messo in piedi da tempo, servono intraprendenza e una buona dose di spregiudicatezza con chi non intende assecondarvi.

Acquario: In amore ce ne è per tutti: per le coppie nate da poco che vogliono strutturare il rapporto, per quelle di vecchia data pronte al grande passo, per chi ha dubbi circa una storia e procederà con cautela, senza troppi strappi. Unico ostacolo potrebbe essere costituito dalla gelosia. Se avete concesso delle libertà al vostro partner, poi non potete mostrarvi diffidenti e sospettosi o pretendere di controllare la sua vita, le sue amicizie, i suoi contatti. Se mostrerete scarsa fiducia nel partner allora potreste dover affrontare parecchie polemiche a novembre. Sul lavoro state dando tanto, ma forse è arrivato il momento di una pausa. Un po’ di relax potrà aiutarvi a riflettere e ricaricarvi al meglio.

Pesci: In amore siete voi a dirigere il gioco. La coppia è solida, ma potrete con facilità dettare l’andamento del rapporto secondo i vostri desideri. Questo perché non vi ostinerete a cambiare la personalità di chi avete accanto, ma avendola intepretata sarete capaci di prevenirla e con il giusto tatto ricondurla verso quelle che saranno le vostre convenienze. Questo vi consentirà anche di recuperare una relazione che sembrava compromessa da troppe reciproche diffidenze. Anche in campo lavorativo non vi mancherà la forza di guidare le decisioni, facendo passare il vostro punto di vista senza il rischio di subire delle angherie. Una situazione ottimale che non potrà che giovarvi totalmente anche sul piano fisico, dove vi rimetterete perfettamente in sesto.

