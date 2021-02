Oroscopo di Paolo Fox, previsioni di oggi 4 novembre 2020

Scopriamo l’oroscopo di oggi, mercoledì 4 novembre 2020, con le previsioni dell’astrologo Paolo Fox estratte dall’App ufficiale “Astri”.

Ariete: Sul lavoro dovete concentrarvi su un obiettivo in particolare, senza correre dietro a troppi progetti; rischiate di non portarne a termine neanche uno. Occorre molta prudenza in amore.

Toro: In campo professionale è giunto il momento di prendere delle decisioni serie, senza preoccuparvi troppo del consenso che le stesse riceveranno. In amore possono nascere belle emozioni.

Gemelli: Dovete ritagliarvi un ruolo ben definito, senza cercare di adattarvi troppo ai voleri degli altri. E’ importante oggi allargare l’orizzonte delle conoscenze, gente nuova può portarvi sorprese gradite.

Cancro: Ecco che in campo lavorativo stanno arrivando le risposte a richieste avanzate e saranno per voi soddisfacenti. Impegnatevi a risolvere tensioni in famiglia, usando però prudenza e buon senso.

Leone: Fate molta attenzione alle decisioni che prenderete in ambito lavorativo. Anche se vi sentite molto sicuri e determinati meglio riflettere attentamente e non azzardare. In amore sta tornando il sereno.

Vergine: Le conoscenze dell’ultimo periodo potrebbero dar luogo a nuove intese e ad interessanti relazioni anche sul piano sentimentale. Ma sarà soprattutto sul lavoro che avrete degli ottimi alleati.

Bilancia: Stanno arrivando dei cambiamenti a livello professionale che vi permetteranno di uscire definitivamente da un periodo poco fruttuoso. Giornata intensa e passionale sul piano dei sentimenti.

Scorpione: Evitate oggi di scontrarvi sul lavoro con chi sapete esservi ostile e interessato a provocarvi per mettervi in cattiva luce. In amore evitate polemiche con il partner per motivi banali o per chiarimenti che non servono.

Sagittario: State ottenendo grandi apprezzamenti in campo lavorativo, avete raggiunto risultati che vi stanno aprendo le porte verso nuove sfide. In amore persiste ancora qualche incomprensione da superare.

Capricorno: Avete il desiderio di cambiare la vostra vita, ma oggi non è proprio il caso di mettersi a maneggiare troppi soldi. Occorre prudenza. Gestite con pazienza un rapporto difficile con una persona a voi vicina.

Acquario: Oggi state molto attenti ai nuovi incontri, non sottovalutate l’importanza di una persona con cui potreste entrare in contatto per la prima volta. Soprattutto in campo sentimentale possono nascere importanti intese.

Pesci: Giornata di intense emozioni, da vivere con totale disponibilità e senza lasciarsi troppo scoraggiare da qualche problema lavorativo che vi sembrerà insormontabile, ma che sarà invece risolvibile a stretto giro.

