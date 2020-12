DICEMBRE 2020: oroscopo di Paolo Fox e previsioni di fine anno

Come sarà l’ultimo mese dell’anno? Scopriamolo con le previsioni di dicembre di Paolo Fox estratte dall’App ufficiale “Astri” ed estrapolate dalle previsioni che il noto astrologo ha anticipato sui media dove tiene le sue rubriche.

Ariete: Le relazioni che stanno vivendo una crisi risentiranno di tensioni e polemiche inevitabili. Chi si è sposato da poco potrebbe mettere alla prova la solidità del rapporto scoprendo che forse con il coniuge non ci si è detti tutto. Attenzione agli aspetti economici, evitate spese eccessive o inutili, specie a ridosso del Natale, che potrebbero rivelarsi fonte di dissidi in famiglia. Ci potranno essere dei costi troppo alti e imprevisti. Evitate di scaricare a casa i problemi del lavoro. La seconda metà di dicembre sarà migliore della prima.

Toro: Nel mese di dicembre potrete godere di un recupero sentimentale molto intenso e salvare un rapporto in crisi. In questo periodo, soprattutto fino alla metà del mese, dovrete stare attenti a non condurre una vita troppo frenetica che potrebbe provocarvi eccessiva stanchezza e tanto stress. Sul lavoro non affrettatevi a dare il massimo, non andate oltre le vostre possibilità. Curate l’alimentazione e se vi è possibile, nei momenti di relax, prestate attenzione alla cura del corpo.

Gemelli: Attenti a certi condizionamenti che potrebbero arrivare dall’esterno e disturbare la vostra vita di coppia, rovinando una relazione che invece potrebbe godere di forte sintonia e pochissime insicurezze. Chi si è separato di recente adesso sarà pronto per vivere un nuovo rapporto. Un amore potrebbe nascere in maniera del tutto improvvisa e casuale. Sul lavoro ci potranno essere delle giornate no che dovrete gestire con pazienza evitando polemiche e scontri con colleghi e superiori.

Cancro: Buone notizie per i single o per chi ha chiuso da poco una storia, perché avrà la possibilità di fare dei nuovi ed interessanti incontri. Chi invece sta vivendo una relazione complicata dovrà sforzarsi di ricercare e adottare un punto di equilibrio e stabilire delle regole di convivenza. Una volta fatto, tutto procederà alla grande. L’ultima parte del mese sarà molto interessante, con voi che vi sentirete rinnovati e desiderosi di avventurarvi verso sfide nuove e molto entusiasmanti. Non vi mancheranno le giuste energie.

Leone: Le coppie in crisi, ma dove regna ancora l’amore, si salveranno diversamente da quelle dove è in corso una sorta di rivendicazione da parte di uno sull’altra e che potrebbero imboccare il punto del non ritorno. Divergenze di vedute e scarsa fiducia potrebbero determinare la fine di una relazione. La prima parte del mese sarà contrassegnata da una generale agitazione, da dubbi e perplessità. Non sarà facile per voi gestire la situazione e tenerla costantemente sotto controllo.

Vergine: Se nella coppia c’è voglia di chiarimenti, meglio sfruttare le prime settimane per evitare che poi sotto Natale le incomprensioni possano acuirsi. Soprattutto dopo il 10 nella coppia potrebbero sorgere parecchi problemi su come andare avanti, e non aiuterà certo il vostro stato di insoddisfazione legato al lavoro. Consolatevi sapendo che l’inizio del nuovo anno sarà migliore. Ma per questo mese dovrete sforzarvi di comprendere le ragioni degli altri, sia nella coppia che sul lavoro, e cercare i necessari compromessi.

Bilancia: Chi ha chiuso una relazione dopo mesi di titubanze e non è più deciso a tornare indietro, potrà intraprendere un nuovo rapporto, una nuova storia. Le coppie solide potranno compiere il grande passo verso la convivenza o il matrimonio, soprattutto se ne state parlando da tempo e non vi siete mai decisi. Preparatevi a chiudere l’anno con una sorpresa che si rivelerà fondamentale per farvi riacquisire stima e fiducia in voi stessi, rilanciando i sentimenti e migliorando le prestazioni professionali.

Scorpione: E’ giunto il momento di fare progetti, specie se siete ormai convinti di avere accanto a voi l’anima gemella, la persona giusta con la quale volete condividere il resto della vostra vita. Fate chiarezza se nel vostro rapporto ci sono problemi di carattere economico. Chi ha iniziato da poco una relazione avrà tutte le condizioni per rafforzarla, mentre chi ne ha chiusa un’altra ritroverà l’ottimismo per ripartire. Sarete concentrati in questo mese sul vostro futuro lavorativo, sarà un mese intenso di programmazione e di idee.

Sagittario: Dicembre sarà un mese stupendo per chi sta pensando di fare un figlio o di sposarsi con il proprio partner, o anche solo di convivere. Anche le crisi sentimentali o coniugali potranno essere superate senza troppe difficoltà. Potrete chiudere l’anno davvero alla grande, con buone prospettive in campo professionale e anche una ritrovata forma nel campo della salute. Sarete anche portati a guardare al futuro con le lenti dell’ottimismo e con un dinamismo che non vi aspettate neanche.

Capricorno: Basta ambiguità sentimentali, tenere in piedi due relazioni non sarà più possibile, vi troverete di fronte ad una scelta inevitabile e definitiva. Evitate nelle prime settimane di lasciarvi coinvolgere in avventure intriganti e trasgressive. Avete bisogno di amori veri, di sentimenti autentici, non di correre dietro alle scappatelle fugaci e senza senso. Ritroverete una discreta carica di energia verso fine mese, soprattutto nei giorni delle feste. Approfittatene per ricaricarvi e curare la forma fisica.

Acquario: Tutte quelle storie d’amore che non riescono a trovare una soluzione o che comunque non hanno più un motivo per poter continuare, potranno essere concluse in maniera definitiva. Non è detto però che la rottura debba avvenire necessariamente in modo traumatico, ci si può lasciare anche mantenendo discreti rapporti e in modo del tutto consensuale. Si potrà così ricominciare una nuova avventura sia sentimentale che professionale, dedicandosi soprattutto alla realizzazione dei sogni che da tempo si hanno nel cassetto.

Pesci: Il lavoro potrebbe impegnarvi oltre il dovuto sottraendovi troppo tempo da dedicare al partner. Trascurarlo sarebbe un grosso errore, perché invece quest’ultima parte dell’anno potrebbe essere molto positiva per godere di felici emozioni in coppia e di tanta sana passionalità, soprattutto nel periodo delle feste. Non badate a qualche discussione che potrebbe nascere per futili motivi, o per questioni legate alla gestione delle finanze. In campo professionale sfruttate al massimo ciò che di positivo arriverà, anche se non del tutto entusiasmante. Dalle piccole cose possono nascere i grandi progetti.

