La settimana di Paolo Fox: l’oroscopo dall’1 al 7 dicembre 2020

Scopriamo l’oroscopo della prima settimana di dicembre con le previsioni di Paolo Fox liberamente estratte dall’oroscopo generale del mese e dall’App ufficiale dell’astrologo

Ariete: Cercate in questa prima settimana di mostrarvi gentili e affettuosi con il partner soprattutto se ci sono delle situazioni da chiarire. Stupite la persona che amate con sorprese e regali, siate generosi. Già dai primi giorni potrete progredire inoltre con il lavoro e lo studio.

Toro: Le feste sono alle porte, quindi sarà meglio che almeno nella prima metà del mese prestiate grande attenzione alla forma fisica, alla salute del corpo e all’alimentazione. Regolate cibo e stili di vita, non trasgredite certe regole e non affaticatevi oltre il dovuto o ne risentirete pesantemente a fine anno.

Gemelli: I primi giorni di dicembre saranno un po’ confusi soprattutto perché vi capiteranno delle occasioni inaspettate che faticherete a capire. Tuttavia sarà fondamentale concentrarsi sulle nuove opportunità che vi troverete davanti senza troppe divagazioni che potrebbero condurvi a scelte affrettate e sbagliate.

Cancro: Dicembre è un mese che promette bene, ma dovrete attendere verso il 15 per poter assaporare il meglio. La prima settimana sarà piuttosto dura, perché dovrete continuare a fare i conti con polemiche e conflitti sia in famiglia che sul lavoro. Cercate di superare tutto senza strappi eccessivi e a breve tornerà il sereno.

Leone: Nella prima parte del mese dovrete cercare di tenere sotto controllo una situazione confusa, complessa e piena di dubbi che vi toglierà la concentrazione e vi porterà a perdere facilmente la pazienza. Non vi aspetta un lavoro facile questa prima settimana, ma siete testardi e vi impegnerete a dovere.

Vergine: Se vorrete trascorrere le feste in maniera serena, allora sarà bene che in questi primi giorni vi impegniate a fondo per risolvere tutte quelle situazioni difficili che vi tengono con il fiato sospeso. Non mancheranno le polemiche, soprattutto in campo sentimentale perché volete vivere l’amore in modo molto più libero.

Bilancia: In questi primi giorni già riuscirete a ritrovare la fiducia in voi stessi, assumendo consapevolezza rispetto a vicende o situazioni che vi hanno privati della necessaria serenità. Per troppo tempo non avete avuto grande stima di voi, ma adesso sapete perfettamente che avete delle capacità da sfruttare e da tirare fuori con grinta.

Scorpione: Evitate in questi giorni di far ricadere sul partner i disagi che vivrete in ambito professionale dove dovrete fare i conti con diverse situazioni complesse e problematiche, fonte di malessere e stress. Per ricaricarvi a dovere dovrete attendere la seconda parte del mese, quando inizierete a veder arrivare buoni risultati.

Sagittario: Riacquisterete da subito fiducia nei sentimenti e nelle vostre capacità professionali. Siete infatti un segno creativo e geniale che vuole essere attivo e dinamico. Per questo se siete single andrete alla ricerca del nuovo amore o se desiderate rapporti poco impegnativi vi accontenterete anche di storie passionali ma fugaci.

Capricorno: Nei primi giorni del mese vivrete amori intriganti, trasgressivi e fortemente passionali. Questo sarà anche il momento propizio per stimolare il partner se avete un legame stabile e duraturo e affrontare discorsi legati alla convivenza e al matrimonio. Avrete proprio adesso le maggiori possibilità di successo.

Acquario: La prima settimana impegnatela per risolvere certi conflitti sia sentimentali che familiari, non è bello trascinarli fino a Natale. Se c’è della rabbia verso qualcuno cercate di vincerla e ne guadagnerete anche in salute. Questi primi giorni curate di più la forma fisica, non affaticate corpo e mente e siate equilibrati nel mangiare.

Pesci: Dovrete prestare molta attenzione ai soldi in questi primi giorni di dicembre, evitando di lasciarvi coinvolgere in investimenti di dubbia validità o in spese superflue. Cercate anche di non esagerare con il lavoro, vi stressate facilmente e anche l’umore potrebbe risentirne, rovinando la serenità dei rapporti familiari.

