Oroscopo 2021, come sarà il nuovo anno. Prime anticipazioni di Fox e Branko

Paolo Fox è già pronto con il suo “Oroscopo 2021” e ha fornito alcune anticipazioni di come sarà il nuovo anno in un’intervista al Corriere della Sera. Branko non è stato da meno con il suo Calendario Astrologico 2021. Vi offriamo alcuni estratti delle previsioni dei due astrologi, segno per segno, in attesa di fornirvi le previsioni complete a fine anno.

Ariete: Paolo Fox prevede un anno brillante. Se il 2020 non vi ha dato grandi soddisfazioni, nel 2021 potrete tirare fuori la grinta, farvi valere e ottenere discreti risultati in tutti i campi. Branko invece prevede per voi un inizio d’anno molto frizzante dal punto di vista sentimentale con un forte risveglio della passione.

Toro: Paolo Fox prevede per voi un anno ricco dal punto di vista economico, se però eviterete di darvi alle spese folli o ad inseguire progetti complicati. Restate con i piedi per terra. Per Branko sarà fondamentale affrontare l’anno nuovo già dai primi giorni, risvegliando la propria sensualità e abbandonandosi ai veri sentimenti.

Gemelli: Secondo Paolo Fox vi attende un anno di grande recupero, sia sotto il profilo professionale che sentimentale. Se siete in cerca del successo allora non tarderà ad arrivare. Branko prevede invece un 2021 ricco di novità in campo professionale, che potrebbero anche portarvi a viaggiare molto o a trasferirvi lontano.

Cancro: Paolo Fox vi invita a non abbattervi se il 2020 non è stato un anno di grandi soddisfazioni. Il 2021 sarà l’anno della ripartenza e saprete risollevarvi sotto ogni aspetto. Branko invece vede all’orizzonte un anno caratterizzato da rapporti sentimentali molto intensi ma pungenti al tempo stesso.

Leone: Paolo Fox vi invita a non farvi troppe illusioni, nel 2021 non saranno previsti particolari sconvolgimenti per ciò che riguarda la vostra vita. Meglio conservare e difendere ciò che avete di buono. Branko prevede un capodanno molto entusiasmante che sarà il preludio per gradite novità nel 2021.

Vergine: Paolo Fox prevede per voi un anno discreto ma senza novità clamorose. Riuscirete però a raddrizzare la vostra vita sentimentale facendo chiarezza in un rapporto. Branko vi invita invece a chiudere il 2020 nel migliore dei modi, perché potreste trovare proprio nei primi giorni del 2021 la chiave del vostro successo.

Bilancia: Per Paolo Fox, se questo 2020 è stato un anno di grandi cambiamenti, quello che inizierà vi porterà stabilità e sicurezza, rimettendovi definitivamente in pista. Branko vede un 2021 molto positivo, soprattutto perché potrete finalmente godere i frutti del lavoro realizzato nell’anno in corso.

Scorpione: Paolo Fox prevede grandi cambiamenti nel 2021 in ogni ambito della vostra vita. Gestire tutto non sarà semplice e voi dovrete saper mantenere i nervi molto saldi. Branko invece ritiene che il 2021 porterà interessanti sorprese nel campo dell’amore e vi farà viaggiare molto.

Sagittario: Paolo Fox prevede per voi un 2021 all’insegna della creatività. I progetti che non avete realizzato quest’anno li porterete in porto nel prossimo. Novità anche per i sentimenti. Branko vede per voi all’orizzonte un anno eccitante, che inizierà già la notte di San Silvestro per proseguire nei mesi a seguire.

Capricorno: Paolo Fox prevede una ripartenza in grande stile. Starà a voi credere in ciò che volete e superare le situazioni di crisi che hanno interessato l’anno in corso. Branko vi invita all’ottimismo, perché i brutti momenti trascorsi nel 2020 saranno superati e dimenticati nel 2021.

Acquario: Secondo Paolo Fox se nel 2020 non avete avuto il coraggio di rivoluzionare la vostra esistenza, nel 2021 sarete pronti a rimettervi in discussione e cambiare completamente stile di vita. Branko vede per voi un 2021 interessante, eccitante e pieno di curiosità sin dalle battute iniziali.

Pesci: Paolo Fox prevede per voi un anno di grande rinascita, specie sentimentale se avete affrontato una separazione nel 2020. Rimettervi in gioco non vi spaventerà. Branko intravede un’ottima fine del 2020 e un’eccellente inizio del 2021 con gradite ed inattese sorprese.

