La settimana di Paolo Fox, oroscopo dal 7 al 13 dicembre 2020

Scopriamo l’oroscopo della prossima settimana con le previsioni di Paolo Fox liberamente estratte dall’oroscopo generale del mese e dall’App ufficiale dell’astrologo.

Ariete: Avete desiderio di amare ed essere amati. Il consiglio è di non mostrarvi troppo dubbiosi e diffidenti, aprite il vostro cuore e siate affettuosi con il partner. Tenete duro sul lavoro.

Toro: Siete stanchi di una relazione che non offre più stimoli ed emozioni. Quindi non trascurate i nuovi incontri e non abbiate timore a chiudere una storia. Attenti con spese e investimenti.

Gemelli: Si prospettano ghiotte occasioni in campo professionale, quindi coglietele al volo e tenetevi il più possibile lontano dalle polemiche, specie quelle originate da futili motivi. I single si buttino senza timori su una storia.

Cancro: Siate aperti a nuovi amori ed esperienze, lasciatevi alle spalle le relazioni ormai consumate. Accettate inviti ad uscire, frequentate gente nuova e se si prospetta una storia intrigante, sfruttate l’occasione.

Leone: In amore continuate a mostrarvi troppo esigenti, pretendete troppo e subito. Cercate invece di mettere da parte le pretese eccessive sia in campo sentimentale che professionale, evitando conflitti e polemiche.

Vergine: Purtroppo state ancora risentendo di passate delusioni in campo sentimentale e non vi fidate di iniziare una nuova relazione. Ma questa settimana dovrete vincere le resistenze e buttarvi a capofitto sulle novità.

Bilancia: Dovete smetterla di cercare trasgressioni e rapporti ambigui, provate invece a rimettervi in discussione con una storia seria. Sul lavoro attenti a non azzardare troppo con certi progetti eccessivamente costosi.

Scorpione: Smettetela di inseguire gli amori impossibili o persone difficili da conquistare. Provate invece con chi è disponibile e saprebbe amarvi davvero. Prudenza nel lavoro e con i soldi, non spingetevi troppo oltre.

Sagittario: In campo professionale è il momento di buttarsi su progetti nuovi o cambiare lavoro se se ne avrà la possibilità. In amore invece smettetela con le scappatelle, impegnatevi a consolidare una relazione seria.

Capricorno: E’ la settimana giusta per ricevere risposte a richieste di lavoro o su progetti che avete presentato. In amore invece è giunto il momento di fare una bella esperienza con una persona interessante.

Acquario: E’ il momento ideale per valutare nuove proposte di lavoro, ma stando molto attenti agli aspetti economici che mantengono la loro priorità. In amore non siate troppo esigenti, vivete l’amore con leggerezza.

Pesci: In amore buttatevi a capofitto su una storia e stringete relazioni sentimentali soltanto se siete sicuri della persona che avete accanto. Evitate di iniziare relazioni complicate dalle quali potrebbe diventare difficile uscire.

Condividi!