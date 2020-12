GENNAIO 2021: amore, lavoro, soldi e salute nell’oroscopo di Paolo Fox

Ecco le previsioni del mese di gennaio dell’astrologo Paolo Fox estrapolate dal libro “L’Oroscopo 2021” e da alcune anticipazioni fornite su radio e giornali.

Ariete: In campo sentimentale il nuovo anno promette colpi di fulmine e la possibilità di ritrovare intese con il partner, ma anche la necessità di chiudere una storia se ormai non offre più alcuno stimolo. In campo professionale c’è da chiudere una vertenza che si è aperta nel 2020, poi sarà possibile pianificare al meglio un’ottima ripartenza economica.

Toro: Gennaio sarà un mese molto duro sul piano professionale perché ci saranno da fare sacrifici, specie per chi ha un’attività imprenditoriale e deve far quadrare i bilanci. Meglio non azzardare sul piano economico. Va meglio in amore anche se dovrete prestare molta attenzione ad una ex con cui avete un contenzioso aperto. Potreste però innamorarvi facilmente se siete single.

Gemelli: Verso il 10 di gennaio inizieranno a presentarsi ottime occasioni di rinnovamento sul piano professionale. Non siate timorosi nell’abbandonare progetti iniziati nel 2020 ma che non stanno dando i frutti sperati e buttatevi senza indugio sulle novità. Sul piano sentimentale il primo mese del 2021 sarà molto fruttuoso per i single o per i separati in cerca di nuove relazioni.

Cancro: Sul piano sentimentale non aspettatevi grandi possibilità, ma soltanto rapporti occasionali e fugaci. Per incontrare l’anima gemella dovrete attendere ancora. Sul piano professionale invece si presenteranno, soprattutto verso il 15, ottime possibilità di abbandonare un’attività che non soddisfa e iniziare un nuovo lavoro che offra maggiori stimoli e stuzzichi la creatività.

Leone: Gennaio non sarà un mese eccezionale, né sul piano lavorativo, né su quello sentimentale. Sul lavoro vi troverete a dover affrontare diverse difficoltà che potranno provocarvi nervosismo e stress e diventare fonte di polemica con colleghi e superiori. Anche in amore c’è forte malcontento. Volete conferme e sicurezze dal vostro partner che invece è in cerca di distrazioni.

Vergine: Gennaio sarà un mese di ripartenza, dopo un 2020 decisamente deludente sotto ogni punto di vista. Avrete molte idee geniali e anche mezzi e risorse per realizzarle e questo vi stimolerà a dare il meglio di voi stessi. Anche in campo sentimentale l’anno inizia nel migliore dei modi, soprattutto per chi è intenzionato a consolidare una storia e progettare matrimonio e figli.

Bilancia: Verso metà gennaio si verificherà una situazione molto favorevole che potrebbe offrirvi la possibilità di buttare all’aria un progetto che non vi stava offrendo grandi vantaggi per costruirne di nuovi, stavolta accompagnati da energia, stimoli e risorse economiche. In amore invece non saranno rose e fiori ma potranno sorgere polemiche e inconvenienti che non sarà affatto facile risolvere, specie fra il 10 e il 20 del mese.

Scorpione: Gennaio sarà un mese molto deludente soprattutto perché vi sentirete stanchi di ciò che state facendo, vorreste cambiare, ma vi mancano i mezzi e le opportunità. Sul piano dell’amore potrebbe nascere una bella storia, ma non scherzate con i sentimenti. Non potete permettervi due storie parallele, dovrete fare chiarezza ed evitare che poi qualcuno vi presenti il conto delle vostre ambiguità.

Sagittario: Il mese promette bene, ma in campo sentimentale dovrete tenere a bada e combattere un nemico molto insidioso che si chiama gelosia e che potrebbe portarvi facilmente a perdere la calma o a dire cose spiacevoli al vostro partner. Per il resto gennaio sarà un mese che vi vedrà protagonisti, soprattutto perché vorrete rimettervi in gioco in molte situazioni e su vari fronti.

Capricorno: Il nuovo anno inizia molto positivamente con la possibilità di risolvere vertenze e contenziosi aperti da tempo, oltre che con novità interessanti sul fronte lavorativo e professionale. Dovrete però stare attenti ai soldi, non esagerare con le spese lasciandovi coinvolgere in operazioni di dubbia utilità. Avete reagito bene alle difficoltà del 2020 e adesso potrete raccogliere buoni frutti.

Acquario: Inizierete l’anno con novità interessanti sul fronte professionale, soprattutto se ormai da tempo state ricercando cambiamenti lavorativi e miglioramenti economici. Sarà bene però sin da subito fare piazza pulita delle persone che possono intralciare il vostro successo o esservi di peso. I single sono alla ricerca di trasgressioni ma dovranno stare molto attenti a non cadere vittime di giochi più grandi di loro.

Pesci: In amore dovrete iniziare da subito a risolvere certe ambiguità, specie se state vivendo due relazioni e non sapete quale scegliere. Va bene per le coppie desiderose di sposarsi e avere figli, ma in questo caso giocheranno un ruolo determinante le condizioni economiche e lavorative. Approfittate del periodo immediatamente successivo alle feste natalizie per ritrovare armonia con il vostro fisico con diete e sport.

