La settimana di Paolo Fox, oroscopo dal 3 al 9 gennaio 2021

Ecco l’oroscopo della prima settimana di Gennaio, estrapolato dall’oroscopo del mese e dalle previsioni riportate sull’App “Astri di Paolo Fox”

Ariete: State iniziando molto bene il nuovo anno. Il consiglio quindi è di dedicarvi alla costruzione e alla realizzazione di nuovi progetti, soprattutto se particolari ed inediti. Siate abili nel rinnovarvi.

Toro: Questa settimana vi sentirete indipendenti ed autonomi e vorrete fare le cose che più vi piacciono. Sulle questioni di cuore non dovrete essere impulsivi ma ragionare a fondo. Siate prudenti pure con i soldi.

Gemelli: Date inizio a nuovi progetti e attività, non state con le mani in mano. Se avete il cuore già proiettato verso un’altra relazione non insistete con il tenere in piedi due situazioni, ma buttatevi a copofitto sulla nuova storia.

Cancro: In campo professionale si cominciano ad intravedere i primi importanti cambiamenti che il 2021 vi riserverà. Soprattutto potrete risolvere certe situazioni legali che da mesi sembravano senza sbocco.

Leone: Se vi state accorgendo che certi progetti non stanno dando i frutti sperati, è giunto il momento di abbandonarli, specie se troppo costosi. Se siete single mettete da parte i dubbi di fronte a nuovi incontri.

Vergine: Già si vedono per voi le prime occasioni di rivincita. Dovrete credere in voi stessi e non arrendervi di fronte alle avversità. Anche l’amore promette bene con la possibilità di nuovi incontri e riconciliazioni di cuore.

Bilancia: Iniziate questo 2021 con una maggiore fiducia nei sentimenti, specie se avete chiuso una relazione da poco e volete iniziarne un’altra. In campo lavorativo si sta muovendo qualcosa, c’è aria di novità.

Scorpione: L’amore è in cerca di un equilibrio, ma voi siete incerti e indecisi sul da fare. Sarà bene vincere dubbi e titubanze e provare a dare sostanza ad una storia che non ha offerto fin qui grandi stimoli e vi ha fatto riflettere.

Sagittario: Se volete rafforzare un legame sentimentale è il momento giusto per farlo visto che la passionalità vi accompagna e vi rende grandi amatori. Ma il recupero maggiore lo avrete in campo fisico ritrovando energia.

Capricorno: E’ il momento della ripartenza, di rimettere ordine nelle proprie priorità e rivedere anche alcune certezze deluse da eventi recenti. Le coppie stabili dovranno manifestare al meglio i propri sentimenti.

Acquario: Datevi da fare, perché i primi giorni di gennaio saranno propizi per nuove idee, progetti, per concretizzare intuizioni e dare sfogo alla creatività. Riflettete su certe relazioni in corso che vi stanno deludendo.

Pesci: Fareste bene a godervi questa settimana, mettendo da parte tutte le ansie e le paure che avete vissuto fino ad oggi. Se avete delle idee, non tenetele chiuse nel cassetto ma liberatele e fatele fruttare con i mezzi a disposizione.

