La settimana di Paolo Fox. Oroscopo dall’1 al 7 giugno 2021

Come inizierà il mese di giugno? Andiamo a scoprirlo con i segni di Paolo Fox e con le previsioni mensili ricavate dal libro “L’Oroscopo 2021”

Ariete: Evitate le discussioni in questa prima settimana, ne potranno nascere diverse che sarà meglio stroncare subito evitando esasperazioni. Le storie d’amore sembrano faticare nel decollare.

Toro: Ci sono occasioni buone sotto il profilo lavorativo, sta a voi saper decidere nel modo giusto. Anche nel campo dei sentimenti torna l’armonia dopo essere stati sotto pressione.

Gemelli: I rapporti di lavoro stanno dando ottimi frutti e voi vi state impegnando molto a fondo. Ma state trascurando l’amore e sta per arrivare il cartellino giallo del vostro partner.

Cancro: I progetti vanno ideati e realizzati e voi in questo momento avete la forza di ottenere sia l’ideazione che l’attuazione. Dovete soprattutto credere di più in voi stessi.

Leone: Il peggio è alle spalle, adesso è il momento della rigenerazione. Vanno organizzate le idee e ben pianificate le attività. Forma fisica al top.

Vergine: Non è un periodo troppo favorevole ma meglio non mandare all’aria un affare o un progetto di lavoro. Meglio insistere e magari accontentarsi di poco invece che di niente.

Bilancia: In amore potreste essere messi alle strette, sollecitati a prendere una decisione importante. Non siete ancora pronti ad impegnarvi seriamente, quindi meglio non farsi troppo condizionare.

Scorpione: La settimana promette bene anche se la situazione economica si presenta incerta ed è quindi consigliabile non esagerare troppo con certe spese o proposte di investimenti.

Sagittario: L’amore vi annoia, non ci sono grandi stimoli e passione. Questa situazione potrà dar luogo a tensioni e polemiche nella coppia. Qualche problema potrà presentarsi anche sul lavoro.

Capricorno: La vita sentimentale avrebbe bisogno di essere ravvivata, stimolata, incoraggiata, ma in questo momento le vostre priorità sono altre, il lavoro, la carriera, gli affari e il denaro.

Acquario: Tensioni e polemiche non vi lasciano tranquilli, troppe persone sembrano congiurare contro di voi. Potrete rifugiarvi nell’amore aumentando la vostra carica emotiva.

Pesci: Le coppie in crisi potranno riavvicinarsi in questi primi giorni di giugno, iniziando a chiarire certi malintesi, a dirsi le cose in faccia e a dissipare tutti i sospetti. Il chiarimento le rafforzerà.