Le stelle di Branko del mese di GIUGNO: oroscopo da Ariete a Vergine

Andiamo a scoprire le previsioni dell’astrologo Branko per i primi segni zodiacali del mese di giugno , liberamente estratte dal suo libro “Il Calendario Astrologico 2021”

Ariete: L’amore va bene, favorito da ottime stelle. Attenti ai contrasti in famiglia, quelli non mancano mai e starà alla vostra saggezza personale impedire che possano degenerare. Se avete dei problemi di carattere lavorativo o economico, cercate consiglio presso una persona che vi ha sempre aiutati e che si è rivelata utile in passato.

Toro: La prima parte del mese sarà vincente sul piano dei sentimenti con flirt importanti ed intriganti ed un forte risveglio della passione. Tuttavia non concentratevi sulle scappatelle, ma cercate di guardare avanti e costruire relazioni di lunga durata. Prestate sempre molta attenzione alla salute evitando di ignorare i malesseri fisici.

Gemelli: Giugno si annuncia un mese molto intenso sotto ogni punto di vista. Ottimo l’ambito sentimentale, soddisfacente quello lavorativo e professionale, senza preoccupazioni quello della salute. Ma non esagerate troppo, soprattutto dal punto di vista economico. Tenete a bada le spese, occhio alle uscite eccessive.

Cancro: Questo mese potrete finalmente chiudere certi conti con il passato, mettere la parola fine a situazioni che per troppo tempo vi hanno angosciati e vi hanno impedito di vivere sereni. Periodo ottimo per i giovani alle prese con gli esami ma anche con la ricerca di un’occupazione. Tenacia e grinta vi saranno compagne.

Leone: Finalmente potrete superare certe polemiche del mese precedente, ritrovando un equilibrio sia a livello sentimentale che lavorativo. Tuttavia qualche persona continua a crearvi dei fastidi mettendo in discussione le vostre scelte e la vostra capacità. In compenso però un improvviso incontro potrà cambiarvi la vita.

Vergine: La prima parte del mese sarà difficile dal punto di vista fisico, avvertirete stanchezza e malesseri. Vi consolerete però con l’amore perché vi potrete concedere delle ghiotte scappatelle e dei rapporti, intensi passionalmente ma molto fugaci. Attenti però a non illudere troppo la persona che si concede a voi.

