Oroscopo di Branko: i segni fortunati di GIUGNO da Bilancia a Pesci

Proseguiamo la scoperta dei segni zodiacali di giugno con le previsioni di Branko liberamente estratte dal “Calendario Astrologico 2021”

Bilancia: Potrete iniziare dei progetti molto interessanti perché sarete accompagnati da una positiva carica di intraprendenza unita ad un tocco di genialità. L’arrivo dell’estate però vi obbliga anche a tenere sotto osservazione le spese e a far quadrare i conti per le vacanze, le scadenze fiscali e i costi degli studi dei figli.

Scorpione: Avete la possibilità di sfruttare buone opportunità ma dovrete fare attenzione a non esagerare, magari nella convinzione di poter fare più cose contemporaneamente. Questa situazione potrebbe crearvi affaticamento e stress e compromettere la qualità del vostro rendimento. Siate ragionevoli e non cedete alle polemiche.

Sagittario: Il mese inizia all’insegna del nervosismo e dell’incertezza, ma andando avanti troverete la soluzione ai problemi che vi assillano e già da metà giugno vi renderete conto che certe difficoltà non sono poi così insormontabili. Dopo il 20 le cose andranno decisamente meglio e tornerà l’ottimismo.

Capricorno: Nel campo sentimentale dovete superare una certa freddezza che si è venuta a creare con il partner che vi accusa di essere stati troppo distanti e assenti nell’ultimo periodo. Dovrete cercare di ricostruire una fiducia che si è andata indebolendo. Ad ogni modo entro giugno le relazioni a rischio saranno recuperate.

Acquario: Attenti a giugno che vi spinge verso la frivolezza, a cercare soltanto il divertimento. Volete rompere gli schemi, rilassarvi, giocare con i sentimenti, non prendere niente e nessuno seriamente. Ma se seguirete questo andazzo senza freni e prudenze, potreste presto ritrovarvi costretti a rientrare nei ranghi in modo brusco.

Pesci: Periodo di forti conflitti, nella coppia, in famiglia, sul lavoro, le polemiche non mancano e saranno spesso insostenibili per voi che non ne potete più di stare a discutere su tutto. In più sarete spesso chiamati in causa per colpe che non avete e questo vi renderà ancora più nervosi. In compenso vi consolerete molto bene in amore.

