Paolo Fox, oroscopo di GIUGNO con le previsioni da Bilancia a Pesci

Andiamo a scoprire la seconda parte dell’oroscopo di Paolo Fox del mese di giugno con le previsioni liberamente estratte dal suo libro “L’Oroscopo 2021”.

Bilancia: Il mese di giugno si annuncia positivo per le coppie stabili che hanno in animo progetti di coppia o scelte di vita importanti. Anche nel campo lavorativo non mancheranno occasioni propizie in cui mettere in moto le migliori doti e strategie. Preparatevi anche a ricevere ottimi riscontri economici.

Scorpione: Purtroppo giugno sarà un mese molto teso dal punto di vista sentimentale caratterizzato da profonde incomprensioni. Anche nel campo lavorativo vi attendono settimane abbastanza turbolenti, incerte, complicate e caratterizzate da polemiche. Dovrete attendere metà estate per poter invertire la rotta.

Sagittario: Non aspettatevi nulla di importante dal mese di giugno, anzi. Preparatevi a forti turbolenze in amore, nella coppia se siete fidanzati o in famiglia se siete sposati. Molto dipenderà dalle tensioni accumulate con il lavoro che scaricherete spesso su chi vi sta intorno. Per adesso non ci saranno cambiamenti di rilievo.

Capricorno: Finalmente per i single arrivano novità interessanti, con conoscenze davvero curiose. Una persona vi farà battere il cuore e voi tornerete a provare autentici sentimenti d’amore. L’estate si annuncia intensamente passionale. Sul lavoro invece certi progetti resteranno in sospeso per essere poi rivalutati in autunno.

Acquario: Nel campo sentimentale nasceranno forti incomprensioni che renderanno l’amore molto incerto, con possibili momenti di rottura e relativo allontanamento. Recupererete poi a luglio. Sul lavoro valutate bene a fondo le varie situazioni e ponderate accuratamente le scelte senza farvi troppo trascinare dalla fretta di concludere gli affari.

Pesci: Adesso è il momento ideale per portare avanti e concludere progetti che avete in serbo da tempo, quindi datevi da fare e non fatevi distrarre. Concentratevi il più possibile sulle priorità lavorative. L’amore sarà molto ballerino, caratterizzato da alti e bassi, litigi e risvegli passionali, e nuove conoscenze saranno poco convincenti.