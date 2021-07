AGOSTO di Branko: il caldo oroscopo da Ariete a Bilancia

Andiamo a scoprire le previsioni del mese di agosto con l’oroscopo dell’astrologo Branko, liberamente estrapolate dal “Calendario Astrologico 2021”.

Ariete: Non vi mancherà la faccia tosta in questo mese di agosto, che vi permetterà di essere sfacciati e di avere successo con le conquiste in riva al mare. Potrete stringere legami sentimentali seri, ma anche consolarvi con avventure occasionali. Sta a voi decidere. Potrete rilassarvi e divertirvi al meglio curando la forma fisica.

Toro: Chi andrà in ferie in questo mese avrà modo di rilassarsi e godersi un’estate davvero al top. Ma chi le ferie le ha già fatte e dovrà lavorare non deve disperare perché non dovrà faticare molto, l’impegno sarà ridotto al minimo e inoltre potranno crearsi delle ottime occasioni per i liberi professionisti in campo economico.

Gemelli: Su con la vita, specie se siete single. Se avevate perso ormai ogni speranza nell’amore dovrete ricredervi perché agosto vi porterà la tanto agognata anima gemella. Anche l’ambito professionale sarà premiato soprattutto dal punto di vista della creatività che sarà al massimo, con ottime occasioni di carattere economico.

Cancro: Trascorrerete i primi giorni del mese a concludere i vostri progetti, gli affari, le situazioni in sospeso, per poi partire e godervi un agosto davvero rilassante e rigenerante sotto tutti i punti di vista. Nel campo sentimentale vi capiteranno relazioni molto trasgressive e la tentazione di qualche scappatella. State in campana.

Leone: State ancora risentendo di polemiche e tensioni dei mesi passati che vi hanno resi molto burberi e decisamente poco simpatici. Ma adesso l’ottimo agosto vi permetterà di ricaricarvi, ritrovare energia e anche una maggiore predisposizione all’amicizia e alla socialità. Anche in amore non mancheranno piacevoli sorprese.

Vergine: Sarà un mese molto intenso, soprattutto nel campo passionale, almeno fino a ferragosto. Durante questo periodo sarà molto facile intrecciare nuove relazioni e ampliare il raggio delle proprie conoscenze. Poi verso fine mese sentirete il bisogno di evadere e concedervi un periodo di relax lontano dagli ambienti quotidiani.

Bilancia: E’ questo il mese della stabilità di coppia, specie per chi ha iniziato una relazione da poco. Sono maturi i frutti per programmare una convivenza insieme o addirittura un matrimonio. Sarete soprattutto molto simpatici, carichi di ottimismo, e questo farà sì che tante persone sentano il bisogno di starvi accanto e frequentarvi.

