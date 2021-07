Oroscopo di Branko: segni fortunati di AGOSTO da Scorpione a Pesci

Proseguiamo la scoperta delle previsioni del mese di agosto con gli altri segni dell’oroscopo di Branko. Previsioni liberamente estratte dal “Calendario Astrologico 2021”.

Scorpione: I primi giorni potrebbero non essere molto incoraggianti, ma lo diventeranno molto presto e già prima di ferragosto potrete beneficiare di una forte ripresa della vostra carica erotica che vi regalerà un agosto davvero ricco di avventure. Sarà fondamentale non chiudervi in voi stessi ed essere aperti a tutte le occasioni.

Sagittario: Il mese vi offrirà tante ghiotte occasioni soprattutto sul piano delle nuove conoscenze. Incontrerete tante persone interessanti, alcune delle quali saranno anche molto importanti per la vostra attività professionale. Ma saranno soprattutto fondamentali per garantirvi un’estate piacevole e decisamente intrigante.

Capricorno: Va detto che il mese di agosto sarà molto ballerino, con una prima parte molto piacevole sul piano sentimentale e una seconda invece caratterizzata da molteplici conflitti nella coppia derivanti da situazioni spesso futili o da reciproca gelosia. Sarà comunque l’intensa passione a tenervi uniti e a farvi riconciliare.

Acquario: Adesso è il momento di mettere a punto tutte le questioni rimaste in sospeso perché dovrete partire senza lasciarvi alle spalle alcun tipo di problema. Concedetevi le ferie soltanto quando saprete di aver messo tutte le cose apposto, altrimenti rischierete di veder rovinata, o interrotta in anticipo, la vostra piacevole vacanza.

Pesci: Il periodo è davvero molto intenso sul piano sentimentale, anche se per molti sarà necessario scegliere fra un’avventura occasionale buona per un’estate, o se invece iniziare una relazione molto seria con una persona che si rivelerà molto interessante. Buono il periodo anche dal punto di vista economico per chi dovrà lavorare.

