La settimana di Paolo Fox, oroscopo dall’1 al 7 agosto. Come parte il mese

Inizia il mese di agosto, andiamo a scoprire cosa ci riserverà questa prima settimana con le previsioni di Paolo Fox estratte dall’oroscopo del mese.

Ariete: Agosto sarà il mese delle felici intuizioni. Quindi iniziate da subito a compiere i passi giusti soprattutto in ambito lavorativo e professionale. Non trascurate le buone occasioni che si presenteranno.

Toro: Avete un forte desiderio di nuovi incontri in campo sentimentale, cercate l’amore vero, ma dovrete navigare a vista, guardarvi bene attorno e non compiere scelte azzardate.

Gemelli: Avvertirete un senso di stanchezza che dovrete faticare a debellare. Buone notizie se state per concludere un contratto, andrà tutto bene in porto. Nessun problema per le coppie.

Cancro: Dovrete cercare di costruire le condizioni per delle ottime occasioni in campo lavorativo e professionale. Le situazioni felici non vengono da sole, è necessario facilitarle e voi dovrete mettercela tutta.

Leone: Dovrete insistere per poter ottenere qualcosa in campo professionale, sbloccare certi affari, concludere accordi o contratti. Ci vorrà molta pazienza per superare gli ostacoli.

Vergine: Avrete delle felici intuizioni da realizzare, ma per avere successo dovrete superare il vostro cronico egoismo e aprirvi al gioco di squadra. Uniti si riesce a vincere meglio e più facilmente.

Bilancia: Lasciatevi alle spalle dubbi, angosce, delusioni, cercate di riacquisire piena fiducia in voi stessi, nelle vostre capacità e nel rapporto con gli altri. Occhio a certi ritardi nelle trattative.

Scorpione: Il mese di agosto prevede per voi delle piacevoli avventure. Già dai primi giorni si presenteranno le occasioni giuste; sappiatele riconoscere e sfruttate ogni situazione a voi favorevole.

Sagittario: Dovrete fare i conti con intoppi e ritardi su questioni legate alla casa, alla famiglia, alle vacanze. Ci vorrà molta pazienza per sistemare tutto e non farvi prendere dal desiderio di mandare tutto all’aria.

Capricorno: Se avete perso fiducia nell’amore, attenti a come vi muoverete in questi giorni perché potreste facilmente commettere degli errori con persone che poi vi daranno parecchie noie.

Acquario: La fortuna gira dalla vostra parte un po’ in tutti i campi anche se per avere degli appuntamenti amorosi ed avvincenti dovrete attendere ancora. Non è arrivato il momento di innamorarsi.

Pesci: Avete bisogno di maggiori certezze in campo sentimentale, ma trovarle non sarà facile adesso, meglio pazientare ancora. Curate piuttosto la forma fisica che potrebbe risentire di leggeri cali.