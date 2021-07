Oroscopo di Paolo Fox, previsioni per l’estate e le vacanze

Dopo averci fatto le previsioni del mese di agosto Paolo Fox ha previsto anche come andrà la nostra estate e cosa ci attenderà in vacanza e al rientro dalle ferie. Previsioni estrapolate dall’oroscopo dell’estate di Paolo Fox e tratte dal libro “L’Oroscopo 2021”.

Ariete: Durante questa seconda parte di estate dovrete recuperare i sentimenti visto che fino ad oggi li avete molto trascurati. Sfruttate agosto per ridare slancio e vigore all’amore, specie se sarete liberi da impegni lavorativi con le ferie. Se invece attendete conferme di carattere professionale dovrete aspettare settembre. In vacanza rilassatevi e basta.

Toro: In vacanza si fanno piacevoli incontri e voi in questo periodo siete in cerca di nuove avventure. Se la vostra relazione in questa prima fase dell’estate ha subito degli scossoni, adesso è il momento dei chiarimenti. Sono tante le situazioni che potrete mettere in chiaro, non soltanto nel rapporto di coppia ma anche sul lavoro prima di andare in ferie. Cercate di non correre dietro alle storie complicate.

Gemelli: Avreste bisogno di un lungo periodo di relax, svago e divertimento, soprattutto perché avete delle questioni sentimentali da chiarire. Tuttavia gli impegni lavorativi non vi lasceranno in pace neanche durante le vacanze e vi troverete spesso a dover pensare alle questioni legali e burocratiche anche fuori città. In compenso avrete modo di pianificare al meglio le vostre attività professionali per l’autunno.

Cancro: I mesi che si presentano davanti a voi saranno molto importanti. L’estate vi aiuterà non soltanto a ritrovare una piena affinità di coppia, ma anche a mettere in campo progetti importanti da far partire a settembre. Un’estate di passione, di eros, ma anche contrassegnata da grande inventiva e ingegno. Dovete soltanto stare attenti ai vostri repentini e spesso bruschi cambi di umore.

Leone: Avete la possibilità di interessanti incontri, belle persone vorranno relazionarsi con voi che però siete come al solito molto esigenti e siete poco propensi ad intrecciare relazioni. Volete il grande amore e rischiate di farvi sfuggire tante belle occasioni. Prima di partire per le vacanze si renderanno inevitabili delle scelte di carattere lavorativo che determineranno la ripresa a settembre.

Vergine: Avete davanti a voi una seconda parte di estate ricca di amore e passione, a patto però che sia l’istinto a guidarvi e non la ragione. I calcoli in amore non si fanno mai, ci si butta e si tenta il tutto per tutto. E’ questo che dovrete fare se vorrete trovare una persona con cui intrecciare relazioni. Sul lavoro evitate le polemiche specie quelle che troverete i primi di settembre al rientro dalle ferie.

Bilancia: E’ arrivato il momento di lasciarsi alle spalle stanchezza, noia, svogliatezza e sfruttare questa estate per ricostruire la vostra vita sotto ogni punto di vista. Dovete cercare di ritrovare un equilibrio in voi stessi innanzitutto e poi con gli altri, evitando di pensare troppo al passato e alle delusioni che avete avuto. Novità lavorative si affacceranno entro metà settembre.

Scorpione: Il consiglio per voi è di godervi pienamente questa estate ma stando molto attenti alle avventure occasionali o alle relazioni part-time. Meglio non allacciare relazioni con persone conosciute in vacanza e che abitano molto lontano da voi. Le relazioni a distanza sono troppo complicate e a settembre potrebbero rivelarsi già soltanto un piacevolissimo ricordo.

Sagittario: Purtroppo entro settembre sarete costretti a rivedere i vostri piani, a riconsiderare i progetti che avevate messo in cantiere. Parte delle vostre vacanze dovrete impegnarle nella riprogrammazione di diverse attività. Meglio per voi non andare alla ricerca di relazioni troppo serie, accontentatevi delle avventure e dei flirt che l’estate vi offrirà. Avete bisogno di tanta leggerezza.

Capricorno: Le settimane che inizieranno, e fino a metà settembre, saranno ideali per trovare soluzioni ai problemi di lavoro e di cuore. A fine estate potrete finalmente affrontare questioni serie con il vostro partner, fissando la data del matrimonio o decidendo di andare a convivere. Sfruttate questo periodo per ritrovare piena fiducia in voi stessi in previsione di un autunno ricco di sorprese.

Acquario: I nuovi incontri sono dietro l’angolo, dopo un luglio che è stato molto intrigante e vi ha spinto a prediligere un eccessivo desiderio di libertà adesso vorrete impegnarvi più a fondo con una persona che saprà risultarvi molto interessante a affine ai vostri gusti. La vostra estate sarà molto innovativa e dinamica, specie da ferragosto in poi, con nuove idee e progetti da sviluppare.

Pesci: Siete alla ricerca di una maggiore stabilità, specie nella coppia, a causa di tensioni e incomprensioni che hanno caratterizzato e condizionato la prima parte dell’estate. Fino a settembre non aspettatevi grandi novità, soltanto verso fine stagione troverete nuove emozioni in campo sentimentale. L’importante per adesso è ricaricarvi e ritrovare ottimismo per ripartire al meglio dopo le vacanze.