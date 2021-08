Branko e i segni al top di SETTEMBRE: oroscopo da Ariete a Bilancia

Andiamo a scoprire le previsioni del mese di settembre con l’oroscopo dell’astrologo Branko, liberamente estrapolate dal “Calendario Astrologico 2021”.

Ariete: Non sarà facile per voi tornare alla normalità dopo le ferie, ma appena sarete tornati in pista riuscirete a concludere tutte le questioni in sospeso, risolvere i problemi e le vertenze in atto contando sulla vostra piena efficienza. Curate di più la forma fisica.

Toro: Se siete davvero innamorati allora basta esitare, chiedete alla persona che amate di compiere con voi il grande passo. Se siete single e in cerca di un nuovo amore è il momento propizio per incontrarlo ma dovrete dichiararvi apertamente, senza sotterfugi, alla luce del sole.

Gemelli: Settembre vi presenta numerose novità sotto ogni punto di vista, rimescola le carte in tavola, vi mette di fronte a nuove sfide. Non vi sarà possibile improvvisare ma dovrete tirare fuori gli artigli e combattere per poter ottenere ciò che vorrete, sul lavoro come in amore.

Cancro: E’ un mese interessante per l’amore. Le coppie di lunga durata ritroveranno la passione, i single finalmente incontreranno persone interessanti e nasceranno dei piacevoli momenti sentimentali tutti da gustare. A fine mese però dovrete concentrarvi di più sul lavoro che sarà impegnativo.

Leone: Inizia per voi un periodo florido nel campo degli affari, ciò vuol dire che se avete dei progetti in cantiere è giunto il momento di tirarli fuori dal cassetto e proporli a chi di dovere. Promette bene anche il campo degli investimenti, ragione per cui potrete avventurarvi verso nuove imprese.

Vergine: Siete carichi di energia ed entusiasmo ma non è ancora il momento di passare alla pratica. Meglio continuare a programmare e costruire per il futuro gettando le basi per le attività autunnali. Prestate attenzione ai minimi dettagli prima di passare alla fase operativa.

Bilancia: Per voi settembre è ancora un mese di relax, spensieratezza, divertimento, vi piace vivere ogni situazione con la massima leggerezza. Siete ancora vogliosi di riposo e vacanza, ma verso fine mese dovrete fare un grande sforzo perché arriveranno degli impegni importanti e gravosi da svolgere.

CLICCA QUI PER GLI ALTRI SEGNI