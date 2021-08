Paolo Fox, oroscopo di fine estate e previsioni d’autunno

Leggendo le previsioni di Paolo Fox dei prossimi mesi contenute nel libro “l’Oroscopo 2021” è possibile scoprire cosa ci riserva l’autunno e l’ultima parte dell’anno.

Ariete: Saranno mesi molto intensi dove non mancheranno turbamenti sia in campo professionale che sentimentale. Saranno mesi di profonda riflessione e di conferme, specie ad ottobre quando si creeranno diverse occasioni di scompiglio. Ma nulla sarà insormontabile.

Toro: Entro la fine dell’anno arriveranno novità in campo professionale, si sbloccheranno contratti e progetti e finalmente anche un buon affare potrà andare in porto. Ma ottobre e novembre saranno mesi molto impegnativi, durante i quali farete bene a non forzare i tempi o a pretendere ciò che non potrete ottenere.

Gemelli: Entro l’anno dovrete chiudere tutte le situazioni e le vertenze che avete in sospeso, quindi l’autunno vi servirà per studiare il modo migliore per raggiungere l’obiettivo, evitando eccessive polemiche e contrasti di ogni tipo. Fra ottobre e dicembre sarà fondamentale rivedere decisioni in campo lavorativo e familiare.

Cancro: Durante l’autunno dovrete fare piazza pulita di tante situazioni ambigue, tagliare i tanti rami secchi e buttare a mare le zavorre che vi impediscono di decollare. Il meglio per voi arriverà all’inizio del 2022, quindi i prossimi mesi saranno fondamentali per preparare il terreno.

Leone: Il periodo migliore per voi sarà dicembre, quando finalmente riuscirete a trovare riscontri a richieste di avanzamento e all’approvazione di progetti. Fino a quel momento dovrete lavorare per guadagnarvi la fiducia dei vostri superiori. Anche i sentimenti saranno messi in primo piano, specie ad ottobre.

Vergine: Nel campo degli affari i primi mesi saranno piuttosto deludenti, mentre arriveranno novità interessanti a novembre. Dedicherete molte energie alla vostra attività professionale e specie ad ottobre sarete portati a trascurare l’amore dando luogo ad incomprensioni e litigi con il partner. Il periodo migliore per rinsaldare i legami sentimentali sarà dicembre.

Bilancia: Entro fine anno si creeranno delle combinazioni fortunate nel campo degli affari che potranno portarvi novità interessanti e vantaggiose. I primi mesi, almeno fino a metà novembre, potrebbero portarvi a stringere la cinghia, mentre già ad ottobre si potranno risolvere felicemente certe vertenze legali in atto da tempo.

Scorpione: L’inizio dell’autunno non prevede grandi investimenti economici, quindi dovrete accontentarvi di quello che avrete senza eccessive pretese. Anche l’amore scorrerà tranquillo, in attesa che da novembre poi si creino le migliori condizioni per programmare un matrimonio o una convivenza.

Sagittario: L’autunno inizierà sotto i migliori auspici, già ad ottobre infatti potrete ricevere una chiamata importante per una proposta di lavoro o un contratto molto vantaggioso. I single potranno iniziare nuove relazioni, mentre chi è in crisi da tempo con il partner potrà intrecciare nuove relazioni.

Capricorno: Sarete tentati in questi mesi di abbandonare tutto, buttare a mare progetti e attività, ma evitate di farlo perché a gennaio 2022 tutto potrà tornare in ballo e anche a condizioni molto favorevoli. Quindi entro fine anno tenete duro e non mollate, anche se tutto sembrerà giocare contro di voi e le vostre aspirazioni.

Acquario: In linea di massima l’autunno sembra presentarsi tranquillo e senza eccessivi sconvolgimenti, a parte diverse discussioni che potranno sorgere in famiglia per questioni di eredità. Per il resto non mancheranno le buone occasioni in campo lavorativo e anche le novità sentimentali per i single a partire già da ottobre.

Pesci: Da fine ottobre a metà dicembre avrete un periodo sostanzialmente positivo, quindi il consiglio è quello di iniziare la stagione tenendo a bada il nervosismo e lo stress che si faranno sentire già dalla fine di settembre e per buona parte di ottobre. L’autunno sarà molto fertile per voi sul piano della creatività e dell’ingegno.