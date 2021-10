A quarantasei anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini, il 2 novembre alle ore 21.00 sarà trasmesso in diretta streaming CG PREMIERE il film di Andrea D’Ambrosio NEL PAESE DI TEMPORALI E PRIMULE: un ritratto di Pasolini che parte dal Friuli, da Casarsa, attraverso testimonianze esclusive di chi lo ha conosciuto e amato.

Prima della diretta streaming il regista Andrea D’Ambrosio introdurrà il film agli spettatori: il video sarà trasmesso in diretta su www.cgentertainment.it/premiere e sulle pagine Instagram, Facebook e Youtube di CG Entertainment.

Gli eventi esclusivi CG PREMIERE sono gratuiti e ad accesso limitato: è possibile prenotarsi per partecipare alla diretta streaming di NEL PAESE DI TEMPORALI E PRIMULEda questo indirizzo www.cgentertainment.it/premiere, previa registrazione e fino ad esaurimento delle disponibilità . Per chi non potrà partecipare all’evento in diretta il film è già disponibile in edizione DVD e On Demand su www.cgentertainment.it/film-dvd/nel-paese-di-temporali-e-primule/60147/

Per capire davvero l’opera di Pasolini bisogna partire dall` inizio. Dai luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza del poeta. Casarsa, Versuta, il Friuli. Questo film è un viaggio nella civiltà rurale e contadina che ha formato lo scrittore. Un collage di interviste ad allievi e amici di quell` importante periodo storico: le avventure con il cugino nelle campagne friulane, la formazione pittorica, la nascita dell`academiuta de lenga friulana, il Pasolini insegnante.

Il titolo del film è ripreso da quello del libro di Nico Naldini, “Un paese di temporali e di primule”.