DICEMBRE, l’oroscopo di Branko: come si chiude il 2021

Andiamo a scoprire le previsioni del mese di dicembre con l’oroscopo dell’astrologo Branko, liberamente estrapolate dal “Calendario Astrologico 2021”.

Ariete: Vi attende un dicembre decisamente scoppiettante che vi permetterà di rivoluzionare la vostra vita. Vivrete emozioni mai provate prima, sarà tutto molto eccitante e in più potrete fare cose che fino ad oggi sembravano proibite.

Toro: Questo mese vi offrirà delle occasioni di crescita professionale davvero inaspettate. Cambiare le vostre abitudini sarà molto costruttivo ma cercate sempre di restare fedeli a voi stessi, non esagerate troppo con i cambiamenti.

Gemelli: L’anno vecchio si sta concludendo senza troppe sorprese, ma prima che arrivi il 2022 riuscirete ad avvertire i primi segnali di importanti progressi in campo lavorativo. Ma sarà a gennaio 2022 che finalmente inizierete una nuova traversata verso il successo.

Cancro: Non aspettatevi grandi cambiamenti da qui al 31 dicembre, le novità potrete assaporarle soltanto a partire da gennaio e nei mesi a seguire, quando sarete attraversati da importanti novità che vi obbligheranno a rivedere tante cose di voi stessi e della vostra vita.

Leone: Dovrete lottare per avere successo e farvi strada in mezzo a tanti ostacoli. Una lotta che si protrarrà anche nel 2022, almeno nei primi mesi, e questo richiederà da parte vostra tanta audacia per affermarvi e soprattutto recuperare terreno.

Vergine: Chiuderete l’anno pensando di aver messo tutte le cose a posto, di aver raggiunto un equilibrio. Ma il nuovo anno vi porterà degli sconvolgimenti che vi obbligheranno a rivedere tante cose e a ridiscutere molti affari che pensavate conclusi.

Bilancia: Non chiudete il 2021 senza aver portato a conclusione certe situazioni che si stanno trascinando da troppo tempo. Non portatevi troppo lavoro nel nuovo anno altrimenti rischierete di trascorrere i primi mesi fra vertenze del passato.

CLICCA QUI PER GLI ALTRI SEGNI