Oroscopo di Paolo Fox: le anticipazioni del 2022 per tutti i segni

E’ uscito il libro “L’Oroscopo 2022” di Paolo Fox con tutte le previsioni del nuovo anno. L’astrologo nel corso di alcune interviste, sia alla tv che ai giornali, ha già fornito alcune anticipazioni.

Ariete: Il 2022 sarà un anno importante per i nati sotto il segno dell’ariete perché finalmente riusciranno a centrare gli obiettivi su cui hanno molto lavorato quest’anno. Le opportunità di successo non mancheranno.

Toro: Il toro già quest’anno è stato messo a duro prova, con momenti difficili da affrontare. Anche nel 2022 sarete chiamati a mettervi spesso in gioco e a dovervi difendere in contesti che si presenteranno ostili.

Gemelli: Per i gemelli sarà l’anno ideale per fare seri progetti di coppia, programmare un matrimonio, una convivenza, dei figli. Il periodo migliore sarà offerto dall’estate.

Cancro: La prima parte del nuovo anno sarà per voi molto entusiasmante soprattutto dal punto di vista sentimentale. Amore e passione vi saranno compagne almeno fino a luglio. Approfittatene.

Leone: Nuove sfide vi attendono nel 2022 e voi avrete forza ed energia per combattere. L’unico ostacolo sarà rappresentato dalla vostra insicurezza e paura di sbagliare. Dovrete lottare con le vostre stesse resistenze.

Vergine: Il consiglio per il 2022 è di stare bene in guardia e di non lasciarvi troppo affascinare dalle facili promesse. Dovrete valutare con molta attenzione certe proposte, che seppur allettanti potrebbero rivelarsi ingannevoli.

Bilancia: Buone prospettive per voi, anche se vi troverete spesso a lottare per degli ideali che non sarà facile affermare. In campo sentimentale sentirete il bisogno di maggiori certezze e di stabilità.

Scorpione: Sarà un anno di cambiamenti, soprattutto a livello lavorativo. Le prime novità arriveranno già nella prossima primavera. Sarà necessario stringere i denti ma sentirete spesso il bisogno di rinnovarvi.

Sagittario: Per voi sarà la primavera il periodo più felice, fecondo e produttivo dell’anno. Infatti sarà proprio fra aprile e maggio che darete una svolta alla vostra vita, sia in campo professionale che sentimentale.

Capricorno: Il 2022 sarà un anno molto interessante, attraversato però da turbolenze sentimentali soprattutto nel periodo primaverile. Dovrete gestire molto bene e con accortezza queste fasi conflittuali.

Acquario: Mai come nel nuovo anno sarà indispensabile per voi ribellarvi a schemi precostituiti e a certe regole, se vorrete emergere, ottenere successo e non sentirvi inadeguati rispetto alle sfide che vi attendono.

Pesci: Per i pesci il 2022 promette molto bene in campo sentimentale soprattutto per chi si è separato in questo 2021. Potrete conoscere un nuovo amore e soprattutto riorganizzare completamente la vostra vita.