Mid-term. Come la sinistra mediatica internazionale ha descritto il voto

E’ quasi comico, se non drammatico, assistere alla comunicazione universale della sinistra. In Usa come in Italia. Sembra che le centrali mediatico-ideologiche siano non solo strettamente collegate, ma proprio le stesse.

Uguali sono gli slogan, uguali le posture, le dichiarazioni, le interpretazioni, l’allarme, le parole-chiave, il gridare contro il nemico, le tattiche, le strategie.

Letta, sbagliando totalmente campagna elettorale (la fotografia di una società e di un sentiment, che evidentemente, dati alla mano, le consultazioni del 25 settembre hanno sonoramente smentito), ha continuamente parlato di pericolo fascista, di emergenza democratica e di libertà da riaffermare. Quella libertà che allegramente, lui, Calenda, Conte, Speranza e compagni, hanno negato durante il lockdown e col Green Pass, comprimendo quasi azzerando, i diritti costituzionali.

E Biden? Pure negli Usa lo spartito è stato “made in Pd”: “E’ a rischio la democrazia”. A Trump, come alla destra, si nega, infatti, la dignità politica, culturale, economica di essere un antagonista, un’alternativa legittima, democratica; di essere altro; in soldoni, un semplice avversario nella dialettica parlamentare.

Invece, solo un nemico da etichettare, abbattere, emarginare, demonizzare.

Una dittatura lessicale e culturale nel nome del pensiero unico liberal e radical, prendendo a pretesto la protesta dei repubblicani nei confronti dei presunti brogli alle scorse presidenziali.

Un mantra ossessivo e scientificamente reiterato a 360 gradi. Ricordiamolo: dopo il verdetto sfavorevole delle urne, non vince mai la destra, ma perde la sinistra; non è un voto espressione di una diversa concezione della società, della famiglia, della vita, dell’economia, delle istituzioni, ma un mero voto di protesta, di pancia, tanto per relativizzare e banalizzare un flop.

E la musica non è cambiata nemmeno a proposito delle elezioni del mid-term di martedì notte.

Prima si occupano pagine e pagine dei giornali, tutte le tv al grido che “arriva l’onda rossa”, ossia la spallata conservatrice dei repubblicani.

Poi, quando questi prevalgono e non sbaragliano, l’impressione che si ha è che in realtà abbiano perso. Invece hanno vinto.

Guardate a che punto i titoli dei media internazionali sono andati in fotocopia: “Repubblicani verso maggioranza, ma Biden regge l’onda”. Tradotto, lenta progressione dei repubblicani, ma Biden resiste: “Distacco minore rispetto al previsto”.

Fake news ideologiche che mascherano la realtà: vittoria netta dei repubblicani alla Camera (i democratici perdono la maggioranza), e Senato in bilico. Forse la vittoria andrà al partito che avrà conquistato un seggio in più. E comunque vada, chiunque lo otterrà, l’altro contendente sarà sempre aggrappato a un filo per garantirsi la stabilità e una flebile quanto debole governabilità.

Morale, come si fanno a scrivere falsità del genere? Bene che va il presidente dem farà l’anatra zoppa, quindi le sue politiche, le sue scelte saranno dimezzate, come già è dimezzato il suo ruolo, il suo prestigio e la sua leadership.

E a proposito di politiche, l’oscillazione degli equilibri non è e non sarà una cosa da poco. Da una parte il laicismo, l’atlantismo viscerale, la moltiplicazione delle armi all’Ucraina, dall’altra, l’aborto, un atlantismo moderato, più attento alle dinamiche multipolari e la riduzione delle armi a Kiev.

Dulcis, in fundo, ultima, disperata tecnica di comunicazione sinistra per compaginare i giochi: ridicolizzare ancora una volta Trump (“non essendoci stata l’onda lunga rossa, avrebbe avuto uno dei suoi ricorrenti e abituali scatti d’ira, dicendo che i candidati sarebbero stati non all’altezza), nominando d’ufficio addirittura il suo sostituto per il futuro: Il giovane astro nascente DeSantis.

Un trucco trito e ritrito: si usa un personaggio per distruggere il vero nemico (tutti con Fini per colpire Berlusconi, tutti a suo tempo con la Meloni per colpire Salvini): cassato, sconfitto il nemico, il personaggio pompato dai media sparisce nel nulla.