Oroscopo di Paolo Fox, anticipazioni del 2023 per tutti i segni

Paolo Fox ha fornito alcune anticipazioni del nuovo anno contenute nel libro “L’Oroscopo 2023” e riportate dal settimanale DiPiùTv.

Ariete: Il 2023 premierà i nati sotto il segno dell’Ariete soprattutto sul piano lavorativo, con importanti novità e cambiamenti che renderanno l’attività professionale molto gratificante.

Toro: Sarà possibile recuperare una relazione in crisi, il 2023 riporta armonia nelle coppie che stanno vivendo un travaglio e che non credono più nell’autenticità del rapporto.

Gemelli: Per questo segno le novità investiranno principalmente il campo della famiglia dove potranno arrivare gradite sorprese, e quello del lavoro dove ci saranno cambiamenti.

Cancro: Nel 2023 avrete più chiaro cosa fare e cosa volete, quindi sarà l’anno giusto per rivedere tanti vostri progetti e anche per cambiare lavoro.

Leone: Per il Leone l’astrologo prevede un anno di riscatto soprattutto per chi è single e finalmente potrà ricredersi sull’amore rivedendo certe sue posizioni.

Vergine: Per le coppie che stanno chiudendo l’anno con difficoltà, incomprensioni, tensioni, il consiglio è di non perdersi d’animo, perchè il nuovo anno riporterà serenità.

Bilancia: Novità importanti vi attendono nell’ambito lavorativo. Se non siete soddisfatti di ciò che fate, il 2023 vi offrirà le giuste opportunità e condizioni per cambiare.

Scorpione: Il 2023 sarà un anno positivo per chi vuole rinnovarsi, rivedere tante cose della propria vita, cambiare lavoro. Saranno molte le occasioni che potrete sfruttare.

Sagittario: Se fino ad oggi non siete stati in grado di cambiare ciò che non vi ha soddisfatto, il nuovo anno sarà diverso perché sarete voi a dirigere i giochi.

Capricorno: Sarà più facile per le coppie relazionarsi, andare d’accordo, ritrovare serenità e armonia. Aspettatevi novità di rilievo nell’ambito lavorativo.

Acquario: Il nuovo anno vi offrirà la possibilità di esplorare nuovi ambiti, soprattutto nel settore professionale, dandovi l’occasione di ripensare alcune vostre scelte.

Pesci: Sarà un 2023 di grandi progetti, e vi accorgerete di quanto è stato importante aver lavorato in questo anno gettando le basi per il futuro.