Oroscopo del 2023: come andrà l’anno secondo Paolo Fox

Paolo Fox ha pubblicato il suo nuovo libro “L’Oroscopo 2023” da cui abbiamo estrapolato alcuni stralci delle previsioni da lui fornite per il nuovo anno.

Ariete: Il 2023 sarà un anno ricco di occasioni se saprete sfruttare soprattutto la prima parte, dando corso ai progetti che avete in cantiere. Evitate però di fidarvi troppo di voi stessi, potreste restare delusi. In amore non esitate a dichiararvi alla persona che più vi interessa, e troverete le giuste maniere per conquistarla. Nel campo degli affari siate intraprendenti e non lasciate mai ad altri l’iniziativa, andate voi incontro alla fortuna. Non trascurate nessun progetto che potrebbe favorirvi economicamente.

Toro: Il 2023 vi invita a non restare prigionieri delle vostre certezze e sicurezze, ma ad osare e a lanciarvi con fiducia verso nuove sfide, soprattutto a partire dalla primavera. Abbandonate il vostro tradizionale spirito di conservazione. In amore avrete successo e potrete rafforzare un legame se sarete originali e non manterrete immutati certi vostri atteggiamenti nei confronti del partner. Investite bene i vostri soldi, e soprattutto in estate state molto attenti a non esagerare con le spese.

Gemelli: L’anno si annuncia per voi molto positivo soprattutto nell’ambito sentimentale, con la primavera che sarà il periodo di maggior successo in amore. Dovrete rimettere in discussione diverse relazioni nel 2023, soprattutto perché cambieranno parecchie dinamiche e dovrete rendervi conto di non potervi più fidare troppo delle amicizie stabili. E’ l’anno ideale per sposarsi o fare progetti seri di coppia. Guadagnerete bene nella prima parte dell’anno, ma nella seconda dovrete essere altrettanto bravi a risparmiare.

Cancro: Se avete delle situazioni in sospeso che vi trascinate dal 2022, i primi mesi saranno i migliori per sistemare le vertenze in corso. Sarà fondamentale quest’anno rimettere in discussione sia le relazioni sentimentali che le amicizie, e costruirne di nuove se vorrete contare sul sostegno degli altri per raggiungere certi obiettivi. In amore dovrete accettare i cambiamenti del vostro partner se vorrete mantenere il legame. Brilla il settore degli affari, ma se vorrete avere successo dovrete essere prudenti negli investimenti.

Leone: Sarete carichi di energia, ma starà soltanto a voi decidere se sfruttarla o se invece preferite accontentarvi di ciò che avete già. Dovrete tenere molto a bada l’impulsività che potrebbe spingervi a rompere relazioni e amicizie, di fronte a reazioni particolarmente aggressive. In amore una bella relazione potrebbe complicarsi se non sarete in grado di governarla. La persona che avrete accanto potrebbe essere speciale ma anche bisognosa di particolari attenzioni. Negli affari seguite il vostro istinto, non vi ingannerà.

Vergine: Anno di grandi sfide, ma la parola magica da tenere sempre bene a mente è ottimismo, non dovrete mai scoraggiarvi o dubitare delle vostre capacità. Altra parola fondamentale sarà comunicazione, dovrete stare molto attenti a come comunicherete per evitare polemiche e malintesi. L’amore andrà a gonfie vele, troverete la persona giusta e potrete chiudere anche l’anno con un bel matrimonio. In campo economico non spendete subito ciò che guadagnerete, ma cercate di risparmiare e di assicurarvi un futuro.

Bilancia: Sarà un anno molto interessante dal punto di vista delle relazioni, farete nuove amicizie che arricchiranno il vostro orizzonte e vi faranno conoscere aspetti inediti di voi stessi. Se vorrete avere successo nell’attività professionale dovrete chiedere aiuto alle persone giuste, quelle che vi hanno già dimostrato di essere leali e competenti. In amore andrà bene, sia se siete single e conoscerete una persona interessante, sia se siete già impegnati e vorrete stabilizzare il vostro rapporto. Nel campo economico guadagnerete bene e investirete ancora meglio.

Scorpione: Molti rapporti saranno messi in discussione nel 2023, perché finalmente comprenderete chiaramente quali sono le persone di cui potete fidarvi e che vi sono state sempre vicine per affetto sincero e non per opportunismo. Nel campo dell’amore ci saranno grandi cambiamenti e saranno tutti positivi, offrendovi la possibilità di archiviare definitivamente delusioni, rotture, litigi, incomprensioni. Nel campo economico potreste avere degli imprevisti durante l’anno, ma saprete gestire le varie situazioni con saggezza rimettendovi in pista.

Sagittario: Dovrete ricercare il vostro equilibrio interiore, capire cosa volete dalla vita e come raggiungerlo, e soprattutto dovrete essere bravi a comunicare ciò che volete e cosa pensate. In amore potrete vivere passioni intense, ma non serie e durature se siete single, mentre se vivete già una relazione stabile non aspettatevi grossi cambiamenti. Nei primi mesi dell’anno vi capiteranno importanti occasioni in campo finanziario che dovrete sfruttare, perchè poi fare affari potrebbe rivelarsi complicato.

Capricorno: Vi attendono novità nel campo economico ed in quello lavorativo se sarete in grado però di fare la scelta giusta e non quella apparentemente più facile. Nel campo dell’amore sarà un anno in cui le coppie che durano da più tempo potranno meglio stabilizzarsi, soprattutto se sono già presenti anche i figli. Mentre non ci saranno novità sostanziali per chi è in cerca del grande amore, quello della vita. Brilla la stella degli affari se sarete capaci di sfidare la fortuna, mettendovi in gioco in modo anche un po’ spericolato.

Acquario: Puntate molto sul comparto economico e degli affari che sarà quello più fortunato per voi. Dovrete molto migliorare la vostra immagine soprattutto nel rapporto con gli altri. In amore non aspettatevi novità rilevanti, ma tanta passione nel rapporto di coppia, con la possibilità di momenti molto intensi che permetteranno di rafforzare una relazione. Grosse opportunità anche nel settore degli affari, dove però starà a voi mettercela tutta per pianificare le cose e soprattutto gestire bene i guadagni.

Pesci: Il 2023 sarà per voi un anno importante soprattutto dal punto di vista fisico. Questo vuol dire che dovrete mettere il vostro benessere al centro di tutto, senza pensare unicamente al lavoro e sforzandovi di raggiungere ostinatamente risultati lontani dalla vostra portata. Evitate stress, nervosismo, irritazione. L’amore non occuperà il primo posto nella vostra vita e questo potrà generare facilmente instabilità nei rapporti di coppia. Il campo economico sarà fortunato nella prima parte dell’anno, meno nella seconda, ma grazie al vostro lavoro che vi dà sicurezza e stabilità non dovrete affrontare difficoltà rilevanti.