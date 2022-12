Oroscopo di GENNAIO 2023: i segni al top di Paolo Fox

Scopriamo le previsioni del mese di gennaio con l’oroscopo di Paolo Fox liberamente estratte dal libro dell’astrologo “L’Oroscopo 2023”.

Ariete: Cercate di tenere ben distinte la sfera sentimentale da quella lavorativa e professionale perché in amore è arrivato il momento di lasciarvi andare alle emozioni senza pensare troppo al passato, mentre sul lavoro dovrete tenere lontane le polemiche familiari. Se vorrete avere successo dovrete credere in voi stessi e non farvi troppo condizionare dalla paura di non farcela.

Toro: Il primo mese dell’anno trascorrerà per voi all’insegna della leggerezza, potrete concedervi ampi momenti di relax e magari dedicarvi ad un passatempo o coltivare un progetto che avete in cantiere da tempo ma che non avete avuto modo e tempo di sviluppare. In amore basta storie complicate, evitate di andare a cacciarvi nelle avventure più disperate e senza speranze di successo.

Gemelli: E’ questo il mese ideale per ricevere nuove proposte, quindi tenete gli occhi bene aperti e soprattutto mostratevi ben disposti. Intanto cercate di chiudere certi affari che si stanno trascinando da troppo tempo, perché passato gennaio sarà più difficile avere successo. In amore siete reduci da un periodo di grandi delusioni ma adesso è arrivato il momento di voltare pagina e provare a riaccendere la passione.

Cancro: Il primo mese dell’anno potrebbe presentarsi piuttosto incerto, caratterizzato da polemiche sia sul posto di lavoro che in famiglia. Meglio però soprassedere e non farsi trascinare nelle discussioni, aspettando tempi migliori per chiarire le varie situazioni. Anche l’amore si presenta piuttosto turbolento, con alti e bassi e tanta insicurezza. Evitate di scaricare in famiglia le tensioni lavorative.

Leone: Il nuovo anno inizia positivamente per voi, soprattutto dal punto di vista economico, ma state attenti a non farvi trascinare dall’euforia dandovi alle spese pazze. Gestite invece il tutto con cautela e parsimonia. Cercate di essere coraggiosi in tutte le situazioni che si presenteranno perché saranno diverse le occasioni di riscatto per voi. In amore è il momento dei chiarimenti, ma non tutti saranno risolutivi.

Vergine: Il nuovo anno non poteva iniziare nel migliore dei modi, ovvero con una forte energia, tanta grinta e determinazione che vi porteranno a chiudere tante questioni in sospeso sia nel campo degli affari che in quello dell’amore. Non siete più disposti a farvi mettere in un angolo, volete dimostrare chi siete davvero e soprattutto capirete che ci sono persone nella vostra vita da allontanare.

Bilancia: Dovrete dotarvi di tanta pazienza in questo primo mese del 2023 perché saranno tante le situazioni e le persone che dovrete fronteggiare e che potrebbero farvi saltare i nervi. Non dovrete subire tutto passivamente ma nemmeno esagerare, dando sfogo alla vostra rabbia e ai risentimenti. In amore avete bisogno di una forte intesa e di un aiuto per superare certe incomprensioni.

Scorpione: In amore siete ancora troppo incerti e dubbiosi, condizionati pesantemente dalle delusioni recenti e passate. Ma adesso basta, lasciatevi andare, abbandonatevi alla passione con leggerezza e senza troppe ambizioni o pretese. Sarà un mese importate per pianificare il vostro futuro, dovrete mettercela tutta e credere in ciò che andrete a fare. Cercate di risolvere certe pratiche in sospeso e che vi pesano.

Sagittario: Niente e nessuno vi fermerà in questo inizio d’anno perché avrete forza, determinazione e grinta per imporvi e per dirigere i giochi in ogni situazione. Evitate però di farvi troppi nemici, magari insistendo eccessivamente con le polemiche o tentando di imporre il vostro punto di vista a tutti i costi. In amore non aspettatevi nulla di serio, meglio vivere tutto con grande leggerezza.

Capricorno: Diciamo che il 2023 non si apre come avreste voluto, nel senso che vi troverete a dover gestire degli imprevisti che scombineranno i vostri piani e vi costringeranno a rivedere certe scelte che pensavate definitive. Ci saranno purtroppo diverse persone pronte a mettervi i bastoni fra le ruote e con cui dovrete confrontarvi anche animatamente. In amore arriveranno novità interessanti e vi risolleverete alla grande.

Acquario: Mettervi in gioco per voi non sarà difficile perché avrete la determinazione giusta e le energie necessarie per affrontare le sfide più complicate, e questo finalmente vi permetterà anche di risolvere alcune questioni che si trascinano da tempo con difficoltà. In amore è il momento di pensare in grande, basta storielle occasionali, se avete vicino la persona giusta impegnatevi a concretizzare il legame.

Pesci: E’ il momento di darci dentro perché il periodo è ottimo per nuovi progetti lavorativi e professionali e per risolvere certi contenziosi in corso. La fortuna non vi mancherà e assisterà soprattutto il settore degli affari e quello lavorativo, con ricche occasioni e opportunità da sfruttare. In amore c’è la possibilità di strutturare un legame, seppure al prezzo di discussioni e qualche incomprensione di troppo.