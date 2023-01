E se questo fa sorridere i clienti, per questi artigiani è un grido di dolore.

Non è più sopportabile l’aumento dei costi di produzione. “ Non so come faremo.- dicono – Ci siamo spogliati perché finiremo nudi “.

Il calendario costa cinque euro e l’incasso delle vendite sarà devoluto a un’associazione per bambini malati.

In molti paesi il panificio è l’unica attività ancora aperta. Un luogo dove incontrarsi e segno anche di buona salute economica della zona.

E dalla Rivoluzione Francese, tutti i leader riconoscono l’importanza del pane nel governo di un paese, specie in momenti di crisi.

Sofia Barilari