Durante l’incontro in conferenza stampa tra la presidente del consiglio Meloni e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, un giornalista tedesco ha rivolto alla premier una domanda tanto scomoda quanto inaspettata:” Ha detto di recente di essere allergica alla Germania. Volevo sapere se dopo questo colloquio lei prova ancora questa sorta di allergia”.

Come è visibile all’interno del video, la premier si è dimostrata sorpresa durante la domanda, tanto da rivolgere un gesto della mano al cancelliere tedesco, come per dire “ma quando mai?”. La risposta della Meloni, alla testata tedesca è stata: “Francamente non ne ho memoria, non so quando avrei detto questa cosa”.

Di seguito il video dell’allergia alla Germania della Meloni: