Oroscopo di Branko, ecco le stelle fortunate di MAGGIO

Andiamo a scoprire le previsioni del mese di maggio con l’oroscopo del noto astrologo Branko estrapolate liberamente dal suo “Calendario Astrologico 2023”.

Ariete: Sarà un mese molto interessante sul fronte lavorativo e professionale. Potrete avere delle ottime intuizioni che dovrete sapere ben sfruttare, perché oltre a rivelarsi per voi molto convenienti e vantaggiose sul piano economico e degli avanzamenti di carriera, vi aiuteranno a crescere professionalmente migliorando le vostre competenze e favorendo lo sviluppo di una nuova personalità.

Toro: In questo mese potrete raggiungere traguardi molto importanti ed ambiziosi, se però sarete molto pazienti e non vi lascerete troppo condizionare dal desiderio di ottenere tutto e subito. Maggio vi vedrà soprattutto impegnati a consolidare con successo la vostra posizione lavorativa ma soprattutto a manifestare la vostra personalità migliore e più inedita. Siate determinati in tutto ciò che fate.

Gemelli: Si annuncia per voi un periodo piuttosto complicato soprattutto nell’ambito sentimentale e nel campo dei rapporti interpersonali. Potreste trovare serie difficoltà a comprendere il vostro partner, i suoi desideri, le sue aspirazioni, e potreste anche trovare difficoltà a relazionarvi con i colleghi sul lavoro. Avete tuttavia un innato spirito di adattamento che vi aiuterà.

Cancro: A maggio dovrete ascoltare soltanto il vostro cuore che vi consiglierà di rimettere in gioco voi stessi, nel campo sentimentale e nel rapporto con gli altri. Il cuore vi apre verso nuovi spazi, nuove persone, interessanti avventure. In campo professionale invece affidatevi all’istinto che non vi tradirà e vi indicherà la strada giusta, senza porvi troppe domande.

Leone: Preparatevi a vivere un mese di intense emozioni. Avrete più di un’occasione per mettere in bella mostra voi stessi, dimostrando il vostro valore e la vostra generosità. Sarete spinti da una forte carica di energia e di ottimismo che finirà con il contagiare quanti stanno intorno a voi e vi conosceranno sotto nuovi e piacevoli aspetti. Conquisterete il cuore di molti.

Vergine: Purtroppo non vi sentite realizzati, la vostra vita vi appare vuota, inconcludente, priva di stimoli. Forse dovete soltanto ritrovare voi stessi e la fiducia nelle vostre capacità. Riflettete sul presente e sul vostro passato, e soprattutto su tutto ciò che finora non è andato come avreste voluto. Poi rimettevi in discussione e cercate di capire cosa volete davvero.

Bilancia: Purtroppo fino ad oggi la vostra vita personale e sentimentale è stata compromessa dall’esigenza di dare il massimo in campo lavorativo, fatto questo che vi ha portato a trascurare tante cose. A maggio finalmente troverete il giusto equilibrio fra lavoro, amore e vita privata. Soprattutto sarete molto abili nel non scivolare nelle polemiche raggiungendo i giusti compromessi.

Scorpione: Mese di grandi sfide sia in campo personale che professionale. Sfide che spesso vi metteranno in difficoltà e potrebbero farvi perdere la fiducia in voi stessi. Ma queste per voi saranno alla fine delle sfide che riuscirete a vincere grazie soprattutto alla vostra tenacia che non verrà mai meno. E alla fine scoprirete anche di essere più forti.

Sagittario: A maggio non dovrete avere freni di alcun tipo perché sarà un mese che vi consentirà di crescere sotto ogni punto di vista. Ci sono nuove idee in arrivo e anche conoscenze interessanti che potrebbero aiutarvi sia nel campo professionale che a risvegliare l’amore da tempo assopito. Siate curiosi e lasciatevi trascinare dall’entusiasmo che sarà travolgente.

Capricorno: Il vostro problema finora è stato determinato dalla difficoltà di controllare voi stessi, fatto questo che vi ha spesso portato a polemizzare con gli altri. A maggio acquisterete una spiccata capacità all’autocontrollo che vi permetterà di ritrovare un perfetto equilibrio tanto nella vostra vita sentimentale che in quella professionale. Agire con prudenza e riflessione sarà fondamentale.

Acquario: Vi attende un periodo di cambiamenti imprevisti e soprattutto inaspettati. Le novità vi spaventano facilmente e rischiano di gettarvi nell’incertezza, rendendovi insicuri in voi stessi. Ma siete anche un segno capace di andare controcorrente, di rompere gli schemi e di uscire dalla routine quotidiana. Saprete essere innovativi al punto giusto da risalire la china.

Pesci: Siete parecchio confusi, perché intorno a voi si sono create troppe situazioni inaspettate che hanno rimesso in discussione le vostre certezze e il vostro percorso di vita. Troppe emozioni rischiano di confondervi le idee e di non farvi comprendere quale strada seguire. Prendetevi quindi il tempo per riflettere, ritrovare voi stessi, rimettervi in discussione e capire da dove ripartire.