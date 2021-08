Oroscopo di Paolo Fox: previsioni di SETTEMBRE da Ariete a Bilancia

Scopriamo il mese di settembre con le previsioni di Paolo Fox estratte dal suo libro L’Oroscopo 2021. Ecco i primi segni da Ariete a Bilancia.

Ariete: Ecco finalmente arrivare una risposta che attendevate da tempo e che metterà fine ad una fase di grande incertezza. Novità interessanti potranno arrivare per voi. Gli impegni sono tanti e dovrete barcamenarvi in diverse situazioni che rischieranno di presentarsi complicate e confuse. In amore dopo un periodo di forti turbolenze tornerà il sereno nella coppia.

Toro: Dal punto di vista lavorativo, chi è in cerca di un’occupazione e di un lavoro stabile, dovrà attendere ancora, perché le poche occasioni che si presenteranno saranno contratti a termine, quindi lavoro precario. Per quanto riguarda l’amore farete di tutto per rimettere in piedi una relazione, nonostante la gelosia del partner vi darà filo da torcere.

Gemelli: L’estate è servita per ricaricarvi di energia e adesso vi attende un settembre ricchissimo di novità, cambiamenti importanti sul lavoro, ma anche tanta creatività e genialità da mettere a frutto. Attenti però, perché nasceranno anche contraddizioni e contrasti sia nel campo del lavoro che dell’amore che dovrete gestire con prudenza evitando polemiche eccessive e rotture nei rapporti.

Cancro: Settembre si presenta molto incerto, fra alti e bassi, soprattutto per chi sul posto di lavoro è in attesa di ricevere delle risposte o degli avanzamenti. Dovrete più che altro organizzare, programmare, pianificare le attività per non trovarvi impreparati in futuro. In campo sentimentale una storia iniziata durante l’estate potrebbe trasformarsi in un rapporto molto più solido e ricco di intesa.

Leone: L’energia non vi manca, tutto sta nel saperla utilizzare nel modo migliore evitando di sprecare delle ottime occasioni. Anche il campo degli affari sembra promettere bene. Le coppie stabili non hanno nulla da dirsi, perché hanno già definito le condizioni del loro rapporto, mentre per i single o per chi vuole rafforzare un legame nato da poco non mancheranno ottime possibilità di successo.

Vergine: La tenacia non vi manca e siete pronti a battervi per ottenere ciò che vorrete, riuscendo facilmente nell’impresa. Gli ostacoli non vi spaventano, avete la forza di superarli. Mese ottimo per fare progetti di coppia, parlare di matrimonio, convivenza, figli. Per i single si annunciano piacevoli incontri e nuove conoscenze che potranno sfociare in momenti passionali anche intensi.

Bilancia: State allegri, perché settembre sarà un mese ricco di proposte lavorative e di occasioni vantaggiose. Se avete delle richieste da avanzare e dei progetti da presentare è il momento di osare, ma senza esagerare e senza pretendere la luna. Le coppie in crisi potranno mettersi alle spalle le tensioni, ripartire e pensare anche a mettere su famiglia.

CLICCA QUI PER GLI ALTRI SEGNI