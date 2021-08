Oroscopo di SETTEMBRE: le stelle di Paolo Fox da Scorpione a Pesci

Andiamo a scoprire la seconda parte dell’oroscopo di settembre con le previsioni di Paolo Fox liberamente estratte dal libro “L’Oroscopo 2021”.

Scorpione: Se volete cambiare il vostro percorso lavorativo e professionale settembre sembra sorridervi perché troverete facilmente le porte aperte e gli appoggi giusti. Fate attenzione alle questioni legali che è meglio chiudere senza troppe pretese. Non trascurate i sentimenti, anzi è il periodo propizio per pensare al matrimonio e ai figli e per consolidare le relazioni, anche se non mancheranno diffidenze circa storie nate da poco.

Sagittario: E’ un periodo molto costruttivo per chi vuole realizzare progetti ambiziosi, concludere affari e rilanciarsi nel campo professionale. Le condizioni di successo sono molto buone, ma tenete sempre i piedi per terra e non cercate di volare troppo alto. Il campo sentimentale si presenta invece piuttosto incerto così come quello delle relazioni interpersonali dove si manifesterà molta insofferenza.

Capricorno: Avete la possibilità di vedere finalmente realizzati i progetti che inseguite da tempo, ma purtroppo avete un difetto, quello di affrontare tutto con superficialità e approssimazione. E per avere successo deve essere invece accuratamente valutato e soppesato ogni minimo dettaglio. Le amicizie di agosto sono pronte a trasformarsi in qualcosa di serio e anche i single potranno sperare.

Acquario: Attenti alle polemiche sul lavoro. Purtroppo dovrete fare i conti con le provocazioni di colleghi che non vi amano e hanno tutto l’interesse ad ostacolarvi. Dovrete anche fare attenzione ai soldi, evitando di eccedere troppo con le spese. Vi consolerete in amore, specie se siete single o separati. Piacevoli nuovi incontri vi attendono ma per le coppie di lunga durata l’incomprensione è sempre dietro l’angolo.

Pesci: L’estate vi ha portato tanto relax e anche belle soddisfazioni ma adesso dovrete tenere sotto controllo le spese perché non potrete permettervi altri costi alti da sostenere. Dovrete invece impegnarvi a fondo per concludere entro l’anno i progetti che avete in cantiere. In amore è tempo di bilanci e di conferme, ma anche di profonda riflessione per le coppie in crisi.

