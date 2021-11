Oroscopo di Paolo Fox: segni al top di DICEMBRE da Scorpione a Pesci

Andiamo a scoprire la seconda parte dell’oroscopo di dicembre con le previsioni di Paolo Fox liberamente estratte dal libro “L’Oroscopo 2021”.

Scorpione: Chiuderete l’anno in bellezza soprattutto dal punto di vista progettuale. Siete carichi di idee, intuizioni, avete tanta energia e intraprendenza e nulla sembra scoraggiarvi. Avrete anche ottimi alleati al vostro fianco per raggiungere importanti sbocchi professionali. L’amore potrà sbocciare se dimostrerete ad una persona di tenere davvero a lei standole vicino nei momenti difficili. Per i single nuove conoscenze all’orizzonte.

Sagittario: Siete stati bravi a rinnovarvi e adesso è giunto il momento di raccogliere i frutti del lavoro svolto. Avrete grande forza ed energia per vincere una sfida che avete in piedi da tempo. Le intuizioni non vi mancano e vi guidano verso la giusta direzione. Periodo molto fecondo per le coppie che vogliono fare seri progetti, sposarsi, andare a convivere o avere figli. Anche il fascino gioca a vostro favore.

Capricorno: Fatevi consigliare dalle persone giuste e che sapete essere in grado di aiutarvi nell’attività professionale in modo da poter conseguire il risultato che state inseguendo. Non fatevi scoraggiare da eccessivi timori, cercate invece di essere intraprendenti perché ci sono discrete prospettive economiche in vista. Un sentimento sincero sta per sbocciare, anche perché riuscirete a vincere certi pregiudizi sull’amore.

Acquario: Non è ancora il momento degli azzardi. Anche se il vostro lavoro non vi soddisfa, meglio soprassedere e soprattutto evitare di lanciarsi verso avventure professionali che non offrono grandi certezze. State attenti anche a non investire malamente i vostri soldi, aspettate il nuovo anno per tentare certe imprese. In amore sarà un mese attraversato da conflittualità ma senza rotture traumatiche.

Pesci: Finalmente avrete la prova che i sacrifici fatti ad inizio anno vi stanno premiando, così come certe scelte che non vi convincevano fino in fondo. Adesso avete la forza necessaria per imporvi e vincere sfide importanti. Chiuderete l’anno con grandi soddisfazioni e anche il campo sentimentale vi regalerà belle emozioni. Un sogno che tenete nel cassetto da molto tempo potrebbe realizzarsi proprio negli ultimi giorni del 2021.