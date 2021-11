Paolo Fox di DICEMBRE: l’oroscopo da Ariete a Bilancia

Scopriamo il mese di dicembre con le previsioni di Paolo Fox estratte dal suo libro L’Oroscopo 2021. Ecco i primi segni da Ariete a Bilancia.

Ariete: L’ultimo mese dell’anno promette bene, soprattutto in campo professionale dove potrete finalmente ricevere una proposta di lavoro vantaggiosa e avrete l’opportunità di un buon investimento. Ma anche il campo sentimentale non sarà da meno. Novità in vista per i single, che proprio durante il periodo delle feste avranno l’occasione di un piacevole incontro, mentre il Natale porterà pace e riconciliazione nelle coppie in crisi.

Toro: Purtroppo chiuderete l’anno portandovi dietro una coda di polemiche sia in campo lavorativo che sentimentale e familiare. Dovrete attendere il 2020 per poter dare finalmente una svolta positiva alla vostra vita. Novità professionali arriveranno da gennaio quindi non disperate se adesso persisteranno ancora alcune criticità. Ci saranno crisi nei rapporti di coppia ma senza arrivare alla rottura.

Gemelli: Il mese si presenta controverso e contrastato, con polemiche nel settore lavorativo e incomprensioni nel rapporto di coppia. Questo perché siete stanchi, svogliati, non avete grande voglia di impegnarvi seriamente, e vi irritate facilmente anche per futili motivi. In amore mancate di passionalità e preferite tirare avanti una relazione senza molto entusiasmo. Meglio rinviare i chiarimenti con il partner all’anno che verrà.

Cancro: Finalmente avete la grinta giusta per affermarvi nel lavoro, avanzare rivendicazioni, ottenere successo. Procedono molto bene le attività imprenditoriali iniziate negli ultimi mesi, mentre in campo sentimentale si rafforzeranno i legami nati in estate che pensavate passeggeri e che invece stanno diventando molto importanti. Le coppie nate a inizio anno stanno già pensando al matrimonio e ad acquistare una casa.

Leone: Da qui alla fine dell’anno dovrete riflettere seriamente sui vostri rapporti lavorativi e sui progetti che state portando avanti, alcuni dei quali forse andrebbero tagliati. Dovrete ancora fare i conti con problemi economici che vi invitano ad essere prudenti e a non spingervi troppo oltre le vostre possibilità. In amore si trascinano certi contrasti sorti a novembre, mentre vanno molto bene le storie dell’ultimo periodo.

Vergine: Non aspettatevi grandi cambiamenti in ambito lavorativo e professionale, dove persisteranno polemiche e discussioni con i colleghi e dove il vostro punto di vista faticherà ad essere accolto. In ambito sentimentale invece sarà un periodo altalenante. Infatti fino al 20 dovrete faticare ancora per ricucire le relazioni entrate in crisi, ma a Natale si riaccenderanno le belle emozioni e riscoprirete anche tanta passione.

Bilancia: State vivendo un periodo di forza che vi sta dando grandi soddisfazioni. Tuttavia siete un segno che facilmente reagisce alle provocazioni. Cercate di evitare litigi e discussioni in campo lavorativo, specie dopo il 15 perché potrebbero pregiudicare quanto di positivo avete realizzato. In amore dovrete chiudere l’anno con una certezza sulla vostra relazione; salvarla o buttarla a mare senza più troppi tentennamenti.

